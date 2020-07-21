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今日の注目スケジュール：消費者物価コア指数、工作機械受注、米上院銀行委員会においてFRB理事指名で採決など

2020年7月21日 06:30

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記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：消費者物価コア指数、工作機械受注、米上院銀行委員会においてFRB理事指名で採決など
＜国内＞
08:30　消費者物価コア指数(6月)　-0.1％　-0.2％
14:30　全国百貨店売上高(6月)　　-65.6％
14:30　東京地区百貨店売上高(6月)　-71.6％
15:00　工作機械受注(6月)　-32.0％


＜海外＞
21:30　加・小売売上高(5月)　-26.4％


米・上院銀行委員会においてシェルトン、ウォラー両氏の連邦準備制度理事会(FRB)理事指名で採決


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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