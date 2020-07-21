記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：消費者物価コア指数、工作機械受注、米上院銀行委員会においてFRB理事指名で採決など
＜国内＞
08:30 消費者物価コア指数(6月) -0.1％ -0.2％
14:30 全国百貨店売上高(6月) -65.6％
14:30 東京地区百貨店売上高(6月) -71.6％
15:00 工作機械受注(6月) -32.0％
＜海外＞
21:30 加・小売売上高(5月) -26.4％
米・上院銀行委員会においてシェルトン、ウォラー両氏の連邦準備制度理事会(FRB)理事指名で採決
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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