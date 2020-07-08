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今日の注目スケジュール：国際収支(経常収支)、景気ウォッチャー調査、スイス失業率など

2020年7月8日 06:30

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記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：国際収支(経常収支)、景気ウォッチャー調査、スイス失業率など
＜国内＞
08:50　国際収支(経常収支)(5月)　1兆882億円　2627億円
08:50　BOP経常収支調整(5月)　7201億円　2524億円
08:50　貸出動向銀行計(6月)　5.1％
08:50　銀行貸出動向(含信金前年比)(6月)　　4.8％
10:10　国債買い入れオペ(残存1-3年、残存3-5年)(日本銀行)
13:30　倒産件数(6月)　　-54.82％
14:00　景気ウォッチャー調査　現状判断(6月)　25.1　15.5
14:00　景気ウォッチャー調査　先行き判断(6月)　40.0　36.5


＜海外＞
14:45　スイス・失業率(6月)　3.7％　3.4％
20:00　ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(7月7日まで1カ月)　0.36％
20:00　ブ・FGVインフレ率(IGP-DI)(6月)　1.48％　1.07％
21:00　ブ・小売売上高(5月)　-16.8％
28:00　米・消費者信用残高(5月)　-150.00億ドル　-687.79億ドル


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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