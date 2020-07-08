

*06:30JST 今日の注目スケジュール：国際収支(経常収支)、景気ウォッチャー調査、スイス失業率など

＜国内＞

08:50 国際収支(経常収支)(5月) 1兆882億円 2627億円

08:50 BOP経常収支調整(5月) 7201億円 2524億円

08:50 貸出動向銀行計(6月) 5.1％

08:50 銀行貸出動向(含信金前年比)(6月) 4.8％

10:10 国債買い入れオペ(残存1-3年、残存3-5年)(日本銀行)

13:30 倒産件数(6月) -54.82％

14:00 景気ウォッチャー調査 現状判断(6月) 25.1 15.5

14:00 景気ウォッチャー調査 先行き判断(6月) 40.0 36.5



＜海外＞

14:45 スイス・失業率(6月) 3.7％ 3.4％

20:00 ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(7月7日まで1カ月) 0.36％

20:00 ブ・FGVインフレ率(IGP-DI)(6月) 1.48％ 1.07％

21:00 ブ・小売売上高(5月) -16.8％

28:00 米・消費者信用残高(5月) -150.00億ドル -687.79億ドル



注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》