記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：国際収支(経常収支)、景気ウォッチャー調査、スイス失業率など
＜国内＞
08:50 国際収支(経常収支)(5月) 1兆882億円 2627億円
08:50 BOP経常収支調整(5月) 7201億円 2524億円
08:50 貸出動向銀行計(6月) 5.1％
08:50 銀行貸出動向(含信金前年比)(6月) 4.8％
10:10 国債買い入れオペ(残存1-3年、残存3-5年)(日本銀行)
13:30 倒産件数(6月) -54.82％
14:00 景気ウォッチャー調査 現状判断(6月) 25.1 15.5
14:00 景気ウォッチャー調査 先行き判断(6月) 40.0 36.5
＜海外＞
14:45 スイス・失業率(6月) 3.7％ 3.4％
20:00 ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(7月7日まで1カ月) 0.36％
20:00 ブ・FGVインフレ率(IGP-DI)(6月) 1.48％ 1.07％
21:00 ブ・小売売上高(5月) -16.8％
28:00 米・消費者信用残高(5月) -150.00億ドル -687.79億ドル
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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