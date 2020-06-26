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ベイクルーズのフード部門、おうち時間充実させる「お取り寄せオンラインショップ」誕生

2020年6月26日 19:49

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記事提供元：アパレルウェブ

　ベイクルーズグループ傘下のフレーバーワークスは、オンラインショッピングアプリの「BASE（ベイス）」内に、初となるお取り寄せオンラインショップ「BAYCREW’S FOOD MARCHE（ベイクルーズフード マルシェ）」をオープンした。同ショップでは、「J.S. BURGERS CAFE」「J.S. PANCAKE CAFE」「BOUL’ANGE」などのオリジナルブランドから、「LUKE’S LOBSTER」などの海外のライセンスブランドまで展開している。
 
「BAYCREW’S FOOD MARCHE（ベイクルーズフード マルシェ）」の公式サイト：

https://baycrewsfood.base.ec/
 
 

※この記事はアパレルウェブより提供を受けて配信しています。

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