メイクアップフォーエバーのウォータープルーフが更に強く！高発色アイライナー＆ペンシルアイカラー

メイクアップフォーエバー(MAKE UP FOR EVER)のウォータープルーフコスメがパワーアップ。「アクアレジスト スモーキーシャドウ」「アクアレジスト カラーペンシル」が、2020年6月24日(水)より全国発売。

■メイクアップフォーエバー新ウォータープルーフで“最強の目元”に

メイクアップフォーエバーのウォータープルーフコスメ“アクア”シリーズが、さらに汗・水に強くなり“アクアレジスト”として進化。天気や湿気にも左右されないロングラスティングを可能にし、汗ばむ夏の季節でも理想のアイメイクを可能にする。

■アイシャドウ&アイライナーに!スティックアイカラー

「アクアレジスト スモーキーシャドウ」は、アイライナーとしても使用できるマルチユースなスティックアイシャドウ。スルスルとなめらかに描けるので、アイラインを描いて目力をアップさせたり、まぶたにぼかしてアイシャドウとしても使用できる。

テクスチャーはやわらかくブレンドしやすいので、理想のメイクを思いのまま。美しい質感と発色を長時間キープしてくれる。カラーは、肌なじみの良さを追求した全14色での展開だ。

■高発色ペンシルアイライナー

また、「アクアレジスト カラーペンシル」は、リキッドアイライナーの濃密さとペンシルアイライナーの使いやすさを兼ね揃えたアイペンシル。ウォータプルーフ&スマッジプルーフ処方で、メイク仕立ての美しい状態を長くキープしてくれる。

ジェルのようになめらかなテクスチャーでありながら、乾くと目元にしっかり密着。テクニックフリーで美しいラインを描くことができる。

カラーラインナップも「アクアレジスト カラーペンシル」の魅力。ベーシックカラーはもちろん、トレンドを抑えた大胆な全10色が揃っている。一気に夏モードにシフトしてくれるNo.7ラグーンは、この夏のおすすめだ。

■【詳細】

メイクアップフォーエバー「アクアレジスト」

・アクアレジスト スモーキーシャドウ 全14色 各3,300円+税

・アクアレジスト カラーペンシル 全10色 各2,600円+税

発売日:2020年6月24日(水)全国発売

【問い合わせ先】

MAKE UP FOR EVER 事業部

TEL::03-3263-9321(受付時間:月~金 10:00~17:00)

※祝祭日休のぞく