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12日の日本国債市場概況：債券先物は152円08銭で終了

2020年6月12日 17:46

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記事提供元：フィスコ


*17:46JST 12日の日本国債市場概況：債券先物は152円08銭で終了
＜円債市場＞
長期国債先物2020年9月限
寄付152円22銭 高値152円29銭 安値152円08銭 引け152円08銭
売買高総計29897枚

2年 413回 -0.160％
5年 143回 -0.110％
10年 358回 0.005％
20年 172回 0.370％

債券先物9月限は、152円22銭で取引を開始。新型コロナウイルス感染第2波への警戒による米株大幅安・長期低下を受けて買いが先行し、152円29銭まで上げた。その後、日銀が実施した国債買い入れオペが弱かったことや、日経平均株価の下落幅縮小・円高後退を受けて売りが優勢になり、152円08銭まで下げた。現物債の取引では、全年限が売られた。

＜米国債概況＞
2年債は0.20％、10年債は0.70％、30年債は1.45％近辺で推移。
債券利回りは上昇。（気配値）

＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は-0.42％、英国債は0.20％、オーストラリア10年債は0.90％、NZ10年債は0.79％。（気配値）


[本日の主要政治・経済イベント]
・18:00　ユーロ圏・4月鉱工業生産（前月比予想：-18.5％、3月：-11.3％）
・21:30　米・5月輸入物価指数（前月比予想：+0.6％、4月：-2.6％）
・23:00　米・6月ミシガン大学消費者信頼感指数速報値（予想：75.0、5月：72.3）《KK》

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