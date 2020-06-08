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AGCが4日連続高値を更新、「窓を基地局化する5Gガラスアンテナ」などに期待続く

2020年6月8日 09:33

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記事提供元：日本インタビュ新聞社

■新型コロナワクチン候補製剤の製造受託も発表し時流に乗る

　AGC<5201>(東1)は6月8日、6日続伸基調で始まり、取引開始後に3525円(70円高)まで上げ、3月以降の回復相場で4日続けて高値を更新している。為替の円安に加え、このところ、「5G」対応の「窓を基地局化するガラスアンテナ」、新型コロナワクチン候補製剤の製造受託と時流に乗るニュース発表が相次いでいる。

　旧・旭硝子で、5G対応の「窓を基地局化するガラスアンテナ」はNTTドコモ<9437>(東1)と共同開発。6月3日発表した。また、新型コロナワクチン候補製剤の製造受託は同4日に発表し、子会社が米Novavax社から受託した。(HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社=Media-IR)

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※この記事は日本インタビュ新聞社＝Ｍｅｄｉａ－ＩＲより提供を受けて配信しています。

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