

*17:47JST 3日の日本国債市場概況：債券先物は152円05銭で終了

＜円債市場＞

長期国債先物2020年6月限

寄付152円14銭 高値152円16銭 安値152円04銭 引け152円05銭

売買高総計18126枚

2年 413回 -0.155％

5年 143回 -0.125％

10年 358回 0.010％

20年 172回 0.360％

債券先物6月限は、152円14銭で取引を開始。前日NY市場での米株高・長期上昇を受けて日本株高・円安となったほか、明日の30年債入札への警戒もあって売りが優勢になり、152円16銭から152円04銭まで下落した。現物債の取引では、全年限が売られた。

＜米国債概況＞

2年債は0.16％、10年債は0.70％、30年債は1.51％近辺で推移。

債券利回りは上昇。（気配値）

＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は-0.39％、英国債は0.25％、オーストラリア10年債は0.96％、NZ10年債は0.88％。（気配値）



[本日の主要政治・経済イベント]

・18:00 ユーロ圏・4月失業率（予想：8.2％、3月：7.4％）

・18:00 ユーロ圏・4月生産者物価指数（前年比予想：-4.2％、3月：-2.8％）

・21:15 米・5月ADP雇用統計（予想：-900.0万人、4月：-2023.6万人）

・22:45 米・5月サービス業PMI改定値（予想：37.3、速報値：36.9）

・23:00 米・5月ISM非製造業景況指数（予想：44.4、4月：41.8）

・23:00 米・4月製造業受注（前月比予想：-13.4％、3月：-10.4％）

・23:00 米・4月耐久財受注改定値（前月比予想：-17.2％、速報値：-17.2％）

・23:00 カナダ中銀が政策金利発表（0.25％に据え置き予想）《KK》