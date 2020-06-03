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3日の日本国債市場概況：債券先物は152円05銭で終了

2020年6月3日 17:47

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記事提供元：フィスコ


*17:47JST 3日の日本国債市場概況：債券先物は152円05銭で終了
＜円債市場＞
長期国債先物2020年6月限
寄付152円14銭 高値152円16銭 安値152円04銭 引け152円05銭
売買高総計18126枚

2年 413回 -0.155％
5年 143回 -0.125％
10年 358回 0.010％
20年 172回 0.360％

債券先物6月限は、152円14銭で取引を開始。前日NY市場での米株高・長期上昇を受けて日本株高・円安となったほか、明日の30年債入札への警戒もあって売りが優勢になり、152円16銭から152円04銭まで下落した。現物債の取引では、全年限が売られた。

＜米国債概況＞
2年債は0.16％、10年債は0.70％、30年債は1.51％近辺で推移。
債券利回りは上昇。（気配値）

＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は-0.39％、英国債は0.25％、オーストラリア10年債は0.96％、NZ10年債は0.88％。（気配値）


[本日の主要政治・経済イベント]
・18:00　ユーロ圏・4月失業率（予想：8.2％、3月：7.4％）
・18:00　ユーロ圏・4月生産者物価指数（前年比予想：-4.2％、3月：-2.8％）
・21:15　米・5月ADP雇用統計（予想：-900.0万人、4月：-2023.6万人）
・22:45　米・5月サービス業PMI改定値（予想：37.3、速報値：36.9）
・23:00　米・5月ISM非製造業景況指数（予想：44.4、4月：41.8）
・23:00　米・4月製造業受注（前月比予想：-13.4％、3月：-10.4％）
・23:00　米・4月耐久財受注改定値（前月比予想：-17.2％、速報値：-17.2％）
・23:00　カナダ中銀が政策金利発表（0.25％に据え置き予想）《KK》

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