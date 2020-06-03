記事提供元：フィスコ
*11:10JST ブイキューブ---シャノンと企業のオンラインセミナー実施を支援するサービス連携を提供開始
ブイキューブ<3681>は2日、シャノンと、企業の効率的なオンラインセミナー開催を支援するサービス連携を、6月2日より提供すると発表した。
ブイキューブが提供するオンラインセミナーサービス「V-CUBE セミナー」と、シャノンが提供するセミナー管理システム「SHANON MARKETING PLATFORM」を組み合わせ、オンラインセミナー開催準備からライブ配信、終了後の参加者フォローまで一連の業務効率化を支援するサービス連携を実現した。《ST》
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