オンワードのEC限定ブランド「uncrave」、東京・大阪でPOP UP STORE

オンワード傘下のEC限定ブランド「uncrave(アンクレイヴ)」が伊勢丹新宿店にて6月1日(月)から16日(火)、阪急梅田店にて6月10日(水)から16日(火)の期間でPOP UP STORE(ポップアップストアを開催する。今回のPOP UP STOREでは、同ブランドがデビュー時に好評のベルジアンリネンシリーズをアップデートさせたクリスピーリネンシリーズを先行発売する。セージ、ブラウン、ダークネイビーの3色展開。



POP UP STOREの詳細:



■伊勢丹新宿店本館・2 階イーストパーク

2020 年 6 月 1 日(月)~6 月 16 日(火)

東京都新宿区新宿 3-14-1



■阪急梅田店本館・4階プロモーションスペース

2020年6月10日(水)~6月16日(火)

大阪府大阪市北区角田町8-7



【uncraveのブランド紹介】

crave=”むやみに欲しがる”、”切望する”に、否定の意味の接頭詞である un を付けたのがブランド名の由来。「uncrave=”むやみに欲しがらない”大人が、これさえあればいいと思える服を」がコンセプト。



uncraveの公式ページ:

https://crosset.onward.co.jp/shop/uncrave/