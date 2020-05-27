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5/27の強弱材料

2020年5月27日 08:29

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記事提供元：フィスコ


*08:29JST 5/27
[強弱材料]

強気材料
・日経平均は上昇（21271.17、+529.52）
・NYダウは上昇（24995.11、+529.95）
・ナスダック総合指数は上昇（9340.22、+15.63）
・SOX指数は上昇（1820.51、+18.20）
・VIX指数は低下（28.01、-0.15）
・米原油先物は上昇（34.35、+1.10）
・日銀のETF購入
・世界的な経済活動再開
・日米欧の大型経済対策
・7-9月期の業績回復期待

弱気材料
・シカゴ日経225先物は下落（21275、大阪比-5）
・1ドル107円50-60銭
・米長期金利は上昇
・安倍内閣の支持率低下
・香港デモ激化
・米中摩擦再燃

留意事項
・第2次補正予算案が閣議決定
・鈴木日本証券業協会会長の記者会見
・日産、ルノー連合が連携強化策発表
・中国工業企業利益（4月）
・米地区連銀経済報告（ベージュブック）
・ラガルド欧州中央銀行（ECB）総裁がオンライン会議出席《ST》

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