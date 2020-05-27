

*08:29JST 5/27

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（21271.17、+529.52）

・NYダウは上昇（24995.11、+529.95）

・ナスダック総合指数は上昇（9340.22、+15.63）

・SOX指数は上昇（1820.51、+18.20）

・VIX指数は低下（28.01、-0.15）

・米原油先物は上昇（34.35、+1.10）

・日銀のETF購入

・世界的な経済活動再開

・日米欧の大型経済対策

・7-9月期の業績回復期待

弱気材料

・シカゴ日経225先物は下落（21275、大阪比-5）

・1ドル107円50-60銭

・米長期金利は上昇

・安倍内閣の支持率低下

・香港デモ激化

・米中摩擦再燃

留意事項

・第2次補正予算案が閣議決定

・鈴木日本証券業協会会長の記者会見

・日産、ルノー連合が連携強化策発表

・中国工業企業利益（4月）

・米地区連銀経済報告（ベージュブック）

・ラガルド欧州中央銀行（ECB）総裁がオンライン会議出席《ST》