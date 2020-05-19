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理経はアセンテックとの業務提携が注目されて飛び出すように急伸

2020年5月19日 10:21

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記事提供元：日本インタビュ新聞社

■ITインフラ製品、ネットワーク製品などで「働き方改革」を支援

　理経<8226>(東2)は5月19日、飛び出すように急伸し、一時22%高の214円(39円高)まで上げて出来高も急増している。先端技術の輸入で実績のある技術商社で、18日、アセンテック<3565>(東1)との業務提携を発表。注目されている。

　ITインフラ製品、ネットワーク製品、ソフトウェア配信製品などの戦略分野で、さらなる「働き方改革」実現に向け、業務提携した。(HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社=Media-IR)

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※この記事は日本インタビュ新聞社＝Ｍｅｄｉａ－ＩＲより提供を受けて配信しています。

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