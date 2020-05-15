都競馬など／来週の買い需要

[来週の買い需要（表）]
コード;銘柄;株価インパクト;買い需要;信用倍率;終値;前日比 <8207> ;テンアライド;625%;55600;0.11;377;2 <3843> ;フリービット;246%;240200;2.16;788;2 <3320> ;クロスプラス;224%;11200;1.06;547;5 <6848> ;東亜DKK;209%;7100;1.08;870;3 <6271> ;ニッセイ;200%;600;2.14;1130;19 <3085> ;アークランド;178%;257000;0.32;1837;6 <8089> ;すてきＮ;173%;15200;1.71;800;-11 <9672> ;都競馬;162%;84000;0.64;3655;25 <1324> ;RTS連動;161%;7100;3.38;126;2 <3193> ;鳥貴族;155%;441800;0.36;1710;3 <3484> ;テンポイノベ;151%;114300;0.34;704;3 <6037> ;ファーストロジ;141%;4800;5.87;610;20 <6779> ;日電波;139%;101100;1.94;403;9 <5819> ;カナレ電気;138%;17900;0.31;1678;-27 <8101> ;GSIクレオス;137%;17300;6.47;1051;13 <8165> ;千趣会;134%;352500;0.53;352;1 <2291> ;福留ハム;133%;400;0.28;1860;-8 <5261> ;リソルHD;133%;2400;0.96;3350;10 <4679> ;田谷;128%;2300;0.07;514;9 <3082> ;きちりHD;126%;23100;0.20;609;9
[コメント]
都競馬は売り長の需給状況が続いている。株価は高値圏で推移しており、買い方優位の需給状況が継続している。《FA》
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