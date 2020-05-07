*17:16JST 【M&A速報：2020/05/07（2）】ロコンド、ワールド傘下のFashionwalkerの買収に関して基本合意
■ロコンド<3558>、ワールド<3612>子会社でEC事業のFashionwalkerの買収について基本合意書を締結
■美容特化型動画メディア運営のDINETTE、セレス<3696>などから資金調達を実施
■丸井グループ<8252>傘下のD2C&C、美容特化型動画メディア運営のDINETTEと資本業務提携
■日本のものづくりに特化したオンラインショップ運営のニューワールド、資金調達を実施
■VTuber事務所「ホロライブプロダクション」運営のカバー、総額約7億円の資金調達を実施
■i-nest1号投資事業有限責任組合、認識モデルAI「OMOHIKANE」開発のemotivEに出資
■ダイサン<4750>、子会社で足場工事等展開のシンガポールMirador Building Contractorの株式を追加取得
■電算<3640>、トーテックアメニティから株主提案に関する書面を受領
■せとうちクルーズ、同グループのせとうちLTKトラベルの客船「ガンツウ」関連事業を承継
■広島銀行<8379>、「広島大学・広島県内大学発ベンチャー支援投資事業有限責任組合」に出資
■介護施設関連事業のケアミックス、ミラクルネットからイベント時に看護師を派遣する「ナースサポーター」事業を譲り受け
■豊田通商から独立したISAO、特別目的会社のcolorkrewと合併し社名を変更
■トマト創業支援ファンド、VR防災ソフト等開発の白獅子に出資
■100円SHOP「ダイソー」運営の大創産業、雑貨商品販売のビルジャンから300円SHOP「CouCou」事業を譲り受け
■人材事業のDELTA、グループ会社で同業のジョブパワーから福岡オフィスの事業を譲り受け
■深谷市、儲かる農業都市実現に向け「DEEP VALLEY Agritech Award2019」受賞者のグリーンリバーHDとPROPELaに出資
■北陸電力<9505>、投資に特化した子会社「北陸電力ビジネス・インベストメント合同会社」を設立
■LNP（旧ライフナビパートナーズ）、NHSインシュアランスグループ子会社に保険代理店事業を譲渡
■タクマ<6013>、環境リサイクル装置メーカーのテクノリンクスを買収
■スマホでつながる水産市場「UUUO」開発・運営のウーオ、シリーズＡラウンドで資金調達を実施
■北國マネジメント、官民一体型再生ファンド「いしかわ中小企業第3号再生ファンド」を組成
■直方銘菓「成⾦饅頭」製造のワイズアイデア、「菓舗四宮」の菓⼦製造・販売事業を譲渡
■グローバル・ブレイン、ディスプレイ内蔵のスマートコンタクトレンズ開発の米Mojo Visionに出資
■グローバル・ブレイン、エンタープライズ・パスワードレス認証事業のイスラエルSecret Double Octopusに出資
■MAKOTOキャピタル運営の東北地域スタートアップ投資ファンド、約7.5億円を調達
■兼松<8020>傘下の兼松新東亜食品、生鮮野菜の輸入販売事業を農産物販売のSFCに譲渡
■バイタルＫＳＫ<3151>、調剤薬局経営の子会社のヘルスマートとグッドネイバーを合併
■ビューティガレージ<3180>のCVCファンド、美容定額アプリ「MEZON」運営のJocyに出資
■CAICA<2315>子会社のeワラント証券、取引システム開発・運営のCryptionの事業を譲り受け
■山梨県で輸入車整備・販売のカインズ、同県の内藤自動車工業の事業を譲り受け
■タケエイ<2151>、子会社のタケエイグリーンリサイクルと横須賀バイオマスエナジーを合併
【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《HH》
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