マーケット RSS

 

【M&A速報：2020/05/07（2）】ロコンド、ワールド傘下のFashionwalkerの買収に関して基本合意

2020年5月7日 17:16

小

中

大

印刷

記事提供元：フィスコ


*17:16JST 【M&A速報：2020/05/07（2）】ロコンド、ワールド傘下のFashionwalkerの買収に関して基本合意
■ロコンド<3558>、ワールド<3612>子会社でEC事業のFashionwalkerの買収について基本合意書を締結

■美容特化型動画メディア運営のDINETTE、セレス<3696>などから資金調達を実施

■丸井グループ<8252>傘下のD2C&C、美容特化型動画メディア運営のDINETTEと資本業務提携

■日本のものづくりに特化したオンラインショップ運営のニューワールド、資金調達を実施

■VTuber事務所「ホロライブプロダクション」運営のカバー、総額約7億円の資金調達を実施

■i-nest1号投資事業有限責任組合、認識モデルAI「OMOHIKANE」開発のemotivEに出資

■ダイサン<4750>、子会社で足場工事等展開のシンガポールMirador Building Contractorの株式を追加取得

■電算<3640>、トーテックアメニティから株主提案に関する書面を受領

■せとうちクルーズ、同グループのせとうちLTKトラベルの客船「ガンツウ」関連事業を承継

■広島銀行<8379>、「広島大学・広島県内大学発ベンチャー支援投資事業有限責任組合」に出資

■介護施設関連事業のケアミックス、ミラクルネットからイベント時に看護師を派遣する「ナースサポーター」事業を譲り受け

■豊田通商から独立したISAO、特別目的会社のcolorkrewと合併し社名を変更

■トマト創業支援ファンド、VR防災ソフト等開発の白獅子に出資

■100円SHOP「ダイソー」運営の大創産業、雑貨商品販売のビルジャンから300円SHOP「CouCou」事業を譲り受け

■人材事業のDELTA、グループ会社で同業のジョブパワーから福岡オフィスの事業を譲り受け

■深谷市、儲かる農業都市実現に向け「DEEP VALLEY Agritech Award2019」受賞者のグリーンリバーHDとPROPELaに出資

■北陸電力<9505>、投資に特化した子会社「北陸電力ビジネス・インベストメント合同会社」を設立

■LNP（旧ライフナビパートナーズ）、NHSインシュアランスグループ子会社に保険代理店事業を譲渡

■タクマ<6013>、環境リサイクル装置メーカーのテクノリンクスを買収

■スマホでつながる水産市場「UUUO」開発・運営のウーオ、シリーズＡラウンドで資金調達を実施

■北國マネジメント、官民一体型再生ファンド「いしかわ中小企業第3号再生ファンド」を組成

■直方銘菓「成⾦饅頭」製造のワイズアイデア、「菓舗四宮」の菓⼦製造・販売事業を譲渡

■グローバル・ブレイン、ディスプレイ内蔵のスマートコンタクトレンズ開発の米Mojo Visionに出資

■グローバル・ブレイン、エンタープライズ・パスワードレス認証事業のイスラエルSecret Double Octopusに出資

■MAKOTOキャピタル運営の東北地域スタートアップ投資ファンド、約7.5億円を調達

■兼松<8020>傘下の兼松新東亜食品、生鮮野菜の輸入販売事業を農産物販売のSFCに譲渡

■バイタルＫＳＫ<3151>、調剤薬局経営の子会社のヘルスマートとグッドネイバーを合併

■ビューティガレージ<3180>のCVCファンド、美容定額アプリ「MEZON」運営のJocyに出資

■CAICA<2315>子会社のeワラント証券、取引システム開発・運営のCryptionの事業を譲り受け

■山梨県で輸入車整備・販売のカインズ、同県の内藤自動車工業の事業を譲り受け

■タケエイ<2151>、子会社のタケエイグリーンリサイクルと横須賀バイオマスエナジーを合併

【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《HH》

スポンサードリンク

個別株の最新ニュース

RSS

もっと見る

» 個別株の最新ニュースをもっと見る

広告

財経アクセスランキング

  1. NY原油：大幅続伸、一時25ドル台前半まで買われる
  2. ソレイジア・ファーマは北里大「イベルメクチン」に関連との見方ありストップ高
  3. 相場展望5月7日号　米国・日本株の振り返りと、2～3番底の予想シナリオ　「日経平均上昇」と「1株利益(EPS)..
  4. NY原油：反落で23.99ドル、世界経済の持続的な回復への期待低下も
  5. 米国株見通し：上げ渋りか、雇用情勢の歴史的な悪化に思惑
  1. トランプ・米国 VS 習・中国の泥仕合で株価暴落再びか
  2. NY原油：続伸、一時21ドル台前半まで買われる
  3. NY原油：大幅続伸、一時25ドル台前半まで買われる
  4. ソレイジア・ファーマは北里大「イベルメクチン」に関連との見方ありストップ高
  5. NY原油：続伸、一時20ドル台を回復
  1. 原油価格マイナス　その背景と今後の行方は?
  2. トランプ・米国 VS 習・中国の泥仕合で株価暴落再びか
  3. 原油価格の下落がマーケットに与える影響
  4. 原油価格がマイナス!? 未曾有の事態を生んだ先物取引とは?
  5. 原油先物価格がマイナスに　まるで、「ゴミ」に処理費が掛かるかのように!

広告

写真で見るニュース

  • 国内における電気自動車の元祖である電気自動車「たま」（画像: 日産自動車発表資料より）
  • 画像はイメージです。
 

広告

ピックアップ 注目ニュース

相場展望5月7日号　米国・日本株の振り返りと、2～3番底の予想シナリオ　「日経平均上昇」と「1株利益(EPS)低下」の共存は矛盾

見えない敵・新型コロナウイルスとの”静かな戦争” (5) 日本のPCR検査はどうあるべきか?

(c) 123rf

【自動車産業は系列を破壊すべきか (3)】ジャストインタイムがコストを決める

広告

投資読み物の人気ランキング （Amazon.co.jp）

  1. 漫画 バビロン大富豪の教え 「お金」と「幸せ」を生み出す五つの黄金法則
  2. 改訂版 金持ち父さん 貧乏父さん:アメリカの金持ちが教えてくれるお金の哲学 (単行本)
  3. デイトレード
  4. LIFE SHIFT(ライフ・シフト)
  5. 99%の人が気づいていないお金の正体