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JIA　ストップ高買い気配、20年12月期営業利益予想を下方修正も増益見通しは維持／新興市場スナップショット

2020年5月7日 12:50

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記事提供元：フィスコ


*12:50JST <7172> JIA 903カ -
ストップ高買い気配。20年12月期の営業利益を従来予想の113.00億円から84.00億円（前期実績81.88億円）に下方修正している。新型コロナウイルス感染症拡大による営業環境を鑑みた。ただ、年間配当予想は16.00円（前期実績12.50円）で維持。第1四半期（20年1-3月期）はオペレーティング・リース事業が牽引して当初計画通りに推移している。《US》

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