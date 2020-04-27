日本興業　ストップ高買い気配、20年3月期営業利益予想を上方修正／新興市場スナップショット



*12:41JST <5279> 日本興業 733カ -

ストップ高買い気配。20年3月期の営業利益を従来予想の4.20億円から5.27億円（前期実績2.43億円）に上方修正している。高付加価値製品の拡販を推進したことが奏功し、利益が拡大する見込み。また、投資有価証券の時価下落に伴う減損処理で投資有価証券評価損約0.74億円を特別損失に計上する。純利益予想は2.20億円から2.70億円（同1.21億円）に引き上げた。《US》