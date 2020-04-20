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出来高変化率ランキング（14時台）～ソフトフロン、カナミックNなどがランクイン

2020年4月20日 15:06

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記事提供元：フィスコ


*15:06JST 出来高変化率ランキング（14時台）～ソフトフロン、カナミックNなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位 [4月20日　14:36　現在]
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

（直近5日平均出来高比較）

コード 銘柄 出来高 5日平均出来高 出来高変化比率 株価変化率

<3853> アステリア　　　　 　2449000 　162040　 1411.36% 18.52%
<4220> リケンテクノス　　 　2135200 　252820　 744.55% 2.82%
<2150> ケアネット　　　　 　374800 　50420　 643.36% 19.04%
<6240> ヤマシンF　　　　 　1668500 　306000　 445.26% 13.62%
<4435> カオナビ　　　　　 　69500 　12880　 439.60% 7.6%
<8699> 澤田HD　　　　　 　190300 　35280　 439.40% 1.49%
<3674> オークファン　　　 　780300 　146300　 433.36% 14.45%
<4596> 窪田製薬　　　　　 　11835000 　2332900　 407.31% 5.14%
<4120> スガイ化　　　　　 　471300 　95640　 392.79% -8.67%
<7084> キッズスマイル　　 　389500 　80680　 382.77% 23.33%
<2321>* ソフトフロン　　　 　1938300 　405820　 377.63% 2.94%
<1690> WTI　　　　　　 　原油 　1073510　 24462800.00% 3.3883%
<6239> ナガオカ　　　　　 　746700 　191520　 289.88% 0%
<6166> 中村超硬　　　　　 　401600 　103520　 287.94% 15.2%
<6999> KOA　　　　　　 　678400 　176540　 284.28% 3.79%
<6208> 石川製　　　　　　 　519600 　137340　 278.33% 3.79%
<3967> エルテス　　　　　 　570100 　153660　 271.01% 13.08%
<3939>* カナミックN　　　 　525100 　141600　 270.83% 12.89%
<4482> ウィルズ　　　　　 　157800 　42740　 269.21% 17.85%
<3624> アクセルマーク　　 　615900 　172100　 257.87% 9.23%
<7172> JIA　　　　　　 　4690600 　1354180　 246.38% 11.92%
<1671> WTI原油　　　　 　22121030 　6590895　 235.63% -10.15%
<7086> きずなHD　　　　 　340600 　102200　 233.27% 3.92%
<3773> AMI　　　　　　 　272500 　82100　 231.91% 7.47%
<4481> ベース　　　　　　 　32700 　10780　 203.34% 12.83%
<4479>* マクアケ　　　　　 　316700 　105540　 200.08% 7.95%
<1476> iSJリート　　　 　199197 　66484.8　 199.61% 1.05%
<7088> フォーラムエンシ　 　528600 　177020　 198.61% 9.16%
<4572> カルナバイオ　　　 　444300 　149820　 196.56% 6.74%
<1699> 野村原油　　　　　 　96755550 　32792430　 195.05% -10.49%

（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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