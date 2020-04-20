*15:06JST 出来高変化率ランキング（14時台）～ソフトフロン、カナミックNなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [4月20日 14:36 現在]
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
（直近5日平均出来高比較）
コード 銘柄 出来高 5日平均出来高 出来高変化比率 株価変化率
<3853> アステリア 2449000 162040 1411.36% 18.52%
<4220> リケンテクノス 2135200 252820 744.55% 2.82%
<2150> ケアネット 374800 50420 643.36% 19.04%
<6240> ヤマシンF 1668500 306000 445.26% 13.62%
<4435> カオナビ 69500 12880 439.60% 7.6%
<8699> 澤田HD 190300 35280 439.40% 1.49%
<3674> オークファン 780300 146300 433.36% 14.45%
<4596> 窪田製薬 11835000 2332900 407.31% 5.14%
<4120> スガイ化 471300 95640 392.79% -8.67%
<7084> キッズスマイル 389500 80680 382.77% 23.33%
<2321>* ソフトフロン 1938300 405820 377.63% 2.94%
<1690> WTI 原油 1073510 24462800.00% 3.3883%
<6239> ナガオカ 746700 191520 289.88% 0%
<6166> 中村超硬 401600 103520 287.94% 15.2%
<6999> KOA 678400 176540 284.28% 3.79%
<6208> 石川製 519600 137340 278.33% 3.79%
<3967> エルテス 570100 153660 271.01% 13.08%
<3939>* カナミックN 525100 141600 270.83% 12.89%
<4482> ウィルズ 157800 42740 269.21% 17.85%
<3624> アクセルマーク 615900 172100 257.87% 9.23%
<7172> JIA 4690600 1354180 246.38% 11.92%
<1671> WTI原油 22121030 6590895 235.63% -10.15%
<7086> きずなHD 340600 102200 233.27% 3.92%
<3773> AMI 272500 82100 231.91% 7.47%
<4481> ベース 32700 10780 203.34% 12.83%
<4479>* マクアケ 316700 105540 200.08% 7.95%
<1476> iSJリート 199197 66484.8 199.61% 1.05%
<7088> フォーラムエンシ 528600 177020 198.61% 9.16%
<4572> カルナバイオ 444300 149820 196.56% 6.74%
<1699> 野村原油 96755550 32792430 195.05% -10.49%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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