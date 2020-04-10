日経平均は150円高で始まる、米国が緊急資金供給策、NYダウ286ドル高

記事提供元：日本インタビュ新聞社
4月10日(金)朝の東京株式市場は、日経平均が150円30銭高(1万9500円07銭)で始まった。円相場は前日夕方より40銭ほど円高の1ドル108円50銭台で推移。
NYダウは2日続伸し285.80ドル(2万3719.37ドル)となった。FRBが最大2.3兆ドルの緊急資金供給策を発表し、この追加策が少なからず好感されたようだ。
また、シカゴの日経平均先物は1万9460円となり、東京市場9日の日経平均を120円ほど上回った。(HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社=Media-IR)
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※この記事は日本インタビュ新聞社＝Ｍｅｄｉａ－ＩＲより提供を受けて配信しています。
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