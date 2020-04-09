記事提供元：フィスコ
*13:14JST 【M&A速報：2020/04/09（1）】サン電子<6736>の臨時株主総会、オアシスの株主提案が可決
■サン電子<6736>の臨時株主総会、オアシスの株主提案が可決 前社長ら取締役4人を解任
■リモート人材事業展開のキャスター、STRIVEと山口キャピタルから総額6億円の資金調達を実施
■INCJ、銅ペースト事業を展開するマテリアル・コンセプトの全保有株式をJX金属に譲渡
■NTTファシリティーズ、グリーン電力販売事業と地域新電力事業をNTTアノードエナジーに移管
【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《HH》
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