

*13:14JST 【M&A速報：2020/04/09（1）】サン電子<6736>の臨時株主総会、オアシスの株主提案が可決

■サン電子<6736>の臨時株主総会、オアシスの株主提案が可決 前社長ら取締役4人を解任

■リモート人材事業展開のキャスター、STRIVEと山口キャピタルから総額6億円の資金調達を実施

■INCJ、銅ペースト事業を展開するマテリアル・コンセプトの全保有株式をJX金属に譲渡

■NTTファシリティーズ、グリーン電力販売事業と地域新電力事業をNTTアノードエナジーに移管

【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《HH》