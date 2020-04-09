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イケア初の都心型店舗「イケア 原宿」ウィズ原宿にオープン、スウェーデンの味を楽しめるカフェも

2020年4月9日 08:20

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記事提供元：ファッションプレス

　イケア(ikea)は、初の都心型店舗「イケア 原宿(IKEA原宿)」を、原宿の新商業施設・ウィズ原宿内に2020年5月28日(木)にオープンする。

　「イケア 原宿」は、原宿駅から徒歩1分という便利なロケーションのウィズ原宿にオープン。休日はもちろん、平日のランチや仕事の後にでも気軽に立ち寄れる都心型ショップだ。よりサステナブルで快適な暮らしを実現する、ライフスタイルに役立つアイテムをリーズナブルな価格で販売する。

　また、ショップの他、イケアならではのスウェーデンの味を開放的な空間で楽しめるカフェも展開する。

【詳細】
イケア 原宿
オープン日：2020年5月28日(木)
住所：東京都渋谷区神宮前1-14-30 ウィズ原宿 内
総面積：約2,500平方メートル

※本記事はファッションプレスニュースから配信されたものです。ファッションプレスでは、ブランド、デザイナー情報、歴史などファッション業界の情報をお届けしています。

関連キーワード原宿渋谷イケア（IKEA）

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