イケア初の都心型店舗「イケア 原宿」ウィズ原宿にオープン、スウェーデンの味を楽しめるカフェも

記事提供元：ファッションプレス
イケア(ikea)は、初の都心型店舗「イケア 原宿(IKEA原宿)」を、原宿の新商業施設・ウィズ原宿内に2020年5月28日(木)にオープンする。
「イケア 原宿」は、原宿駅から徒歩1分という便利なロケーションのウィズ原宿にオープン。休日はもちろん、平日のランチや仕事の後にでも気軽に立ち寄れる都心型ショップだ。よりサステナブルで快適な暮らしを実現する、ライフスタイルに役立つアイテムをリーズナブルな価格で販売する。
また、ショップの他、イケアならではのスウェーデンの味を開放的な空間で楽しめるカフェも展開する。
【詳細】
イケア 原宿
オープン日：2020年5月28日(木)
住所：東京都渋谷区神宮前1-14-30 ウィズ原宿 内
総面積：約2,500平方メートル
スポンサードリンク
スポンサードリンク
小売業の最新ニュース
- イオン、火災で焼失の首里城再建へ沖縄美ら海財団に6200万円を寄贈 4/ 9 07:48
- 政府の新型コロナ緊急事態宣言受け、百貨店・量販店が相次いで臨時休業へ 4/ 8 07:02
- 新型コロナ感染拡大、量販店の休業や営業時間短縮さらに拡大 4/ 7 07:00
- ドンキ展開のPPIH、グローバルな製販一貫体制確立で売上高3兆円へ挑む 3/31 12:40
- イオン初の再エネ100%店舗、大阪府藤井寺市と大阪市福島区に 3/24 17:59
広告
広告
広告