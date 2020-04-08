*12:57JST 【M&A速報：2020/04/08（1）】オートバックスセブン、三菱商事Gのカーフロンティアと提携
■オートバックスセブン<9832>、三菱商事<8058>グループのカーフロンティアと提携
■グローバル・ブレイン、グローバルオープンバンキングプラットフォーム展開の英Railsbankに出資
■鹿児島の学生スタートアップのカオスな、シードラウンドで資金調達を実施
■肝細胞増殖因子による新規バイオ医薬品開発のクリングルファーマ、大阪大学ベンチャーキャピタルなどから資金調達を実施
■法人向けXRサービス開発のホロックス、East Venturesなどから資金調達を実施
■ブロックチェーン技術関連ソリューション提供のGinco、プレシリーズAでDBJキャピタルから資金調達を実施
■東レエンジニアリング、グループ内組織を再編
■百五銀行<8368>設立のAIDMA1号投資事業有限責任組合、3社に出資
■花王<4452>、和歌山市の社会福祉法人スミやから和佐福祉工場を譲り受け
■全国酪農業協同組合連合会、狭山工場のチーズ事業を乳製品製造販売のマリンフードに譲渡
■静岡銀行<8355>、同グループの静岡キャピタルと共同で「しずぎん8号投資ファンド」を設立
■アルヒ<7198>、シャープファイナンスから「住宅金融支援機構住宅ローン【フラット35】」事業を譲り受け
■ふくおかFG<8354>傘下のFFGベンチャービジネスパートナーズ、FFGベンチャー投資事業有限責任組合第2号を設立
■豊商事<8747>、商品先物取引オンライン事業をサンワード貿易に譲渡
■ディップ<2379>、RPA技術やチャットボット開発のN2iと資本業務提携で合意
■外国人総合メディア運営のYOLO JAPAN、JR西日本イノベーションズから資金調達を実施
■保育施設運営のパソナフォスター、ブリタニカ・ジャパンから英語教育コンテンツ「Angie&Tony」事業を譲り受け
■ガス関連事業等の鈴木商館、関連子会社2社を再編
【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《HH》
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