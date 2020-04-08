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「めちゃコミック」3月の人気漫画ランキング1位は「鬼滅の刃/吾峠呼世晴」

2020年4月8日 12:41

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記事提供元：日本インタビュ新聞社

■インフォコムグループのアムタス発表、話題の作品「青島くんはいじわる」が9位にランクイン

　インフォコム<4348>(東1)グループで電子コミック配信サービス「めちゃコミック(めちゃコミ)」を運営する株式会社アムタス(東京都渋谷区)が4月7日、2020年3月の「月間人気漫画ランキング」を発表した。

　インフォコムの株価は4月8日、取引開始後に2727円(89円高)まで上げる場面があり、戻り高値を更新した。取引時間中としては3月6日以来、ほぼ1カ月ぶりに2700円台を回復した。

　今回、1位を獲得したのは「鬼滅の刃/吾峠呼世晴」。続いて、2位は「静かなるドン/新田たつお」、3位は「それでも愛を誓いますか？/萩原ケイク」。そして、「青島くんはいじわる/吉井ユウ」が9位にランクインした。

　「めちゃコミ」の月間人気漫画ランキングページ (URL:https://sp.comics.mecha.cc/sales_rankings/monthly) (情報提供:日本インタビュ新聞社=Media-IR)

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※この記事は日本インタビュ新聞社＝Ｍｅｄｉａ－ＩＲより提供を受けて配信しています。

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