NISSHAなど／来週の買い需要



[来週の買い需要（表）]

コード;銘柄;株価インパクト;買い需要;信用倍率;終値;前日比 <3058> ;三洋堂HD;1167%;3500;0.07;775;6 <7427> ;エコトレディン;335%;5700;1.88;427;-8 <1633> ;不動産;303%;100;1.02;21450;190 <9308> ;乾汽船;241%;46200;0.07;1151;-4 <7577> ;ＨＡＰｉＮＳ;229%;27200;4.47;119;-3 <2487> ;ＣＤＧ;185%;7600;0.04;1313;-1 <8103> ;明和産;158%;301200;0.64;427;-7 <8622> ;水戸証;139%;261800;0.75;168;-7 <2179> ;成学社;121%;4700;0.05;664;-21 <7915> ;ＮＩＳＳＨＡ;102%;181300;1.43;633;-15 <8006> ;ユアサフナ;100%;100;2.05;2983;3 <9090> ;丸和運輸;100%;204000;0.32;2388;21 <6552> ;GameWith;97%;56300;2.89;426;-14 <6167> ;冨士ダイス;93%;12500;1.72;547;5 <7224> ;新明和;93%;288500;0.75;1026;-14 <2304> ;CSSHD;91%;4900;8.38;209;-2 <4820> ;EMシステムズ;88%;33600;1.54;840;-5 <3347> ;トラスト;85%;6100;11.74;130;0 <6839> ;船井電機;75%;33600;0.53;444;0 <1619> ;建設資材;74%;14;0.11;16230;-30



[コメント]

NISSHAの信用倍率は1倍台での推移が続いており、取り組みは悪くない。しかし、足元では高値圏での期日が続くため、まずは明確なボトム形成を見極めたいところであろう。《FA》