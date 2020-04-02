記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：マネタリーベース、欧ユーロ圏生産者物価指数、米貿易収支など
＜国内＞
08:50 対外・対内証券投資(先週)
08:50 マネタリーベース(3月、日本銀行) 3.6％
＜海外＞
14:00 印・製造業PMI(3月) 54.5
15:30 スイス・消費者物価指数(3月) -0.5％ -0.1％
17:00 ブ・FIPE消費者物価指数(3月) 0.11％
18:00 欧・ユーロ圏生産者物価指数(2月) -0.5％
21:30 米・貿易収支(2月) -433億ドル -453億ドル
21:30 米・新規失業保険申請件数(先週) 328.3万件
23:00 米・製造業受注(2月) -0.3％ -0.5％
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
マーケットの話題の最新ニュース
- 4/1の強弱材料 4/ 1 08:28
- 今日の注目スケジュール：日銀短観(大企業製造業DI)、米ADP全米雇用報告、米ISM製造業景況指数など 4/ 1 06:30
- 3/31の強弱材料 3/31 08:17
- 今日の注目スケジュール：有効求人倍率、中製造業PMI、米消費者信頼感指数など 3/31 06:30
- 3/30の強弱材料 3/30 08:18
広告
広告
広告