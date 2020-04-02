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今日の注目スケジュール：マネタリーベース、欧ユーロ圏生産者物価指数、米貿易収支など

2020年4月2日 06:30

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記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：マネタリーベース、欧ユーロ圏生産者物価指数、米貿易収支など
＜国内＞
08:50　対外・対内証券投資(先週)
08:50　マネタリーベース(3月、日本銀行)　　3.6％


＜海外＞
14:00　印・製造業PMI(3月)　　54.5
15:30　スイス・消費者物価指数(3月)　-0.5％　-0.1％
17:00　ブ・FIPE消費者物価指数(3月)　　0.11％
18:00　欧・ユーロ圏生産者物価指数(2月)　　-0.5％
21:30　米・貿易収支(2月)　-433億ドル　-453億ドル
21:30　米・新規失業保険申請件数(先週)　　328.3万件
23:00　米・製造業受注(2月)　-0.3％　-0.5％


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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