記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：日銀短観(大企業製造業DI)、米ADP全米雇用報告、米ISM製造業景況指数など
＜国内＞
08:50 日銀短観(大企業製造業DI)(1-3月) -11 0
08:50 貸出先別貸出金 法人(2月) 2.2％
09:30 製造業PMI(3月) 44.8
14:00 自動車販売台数(3月) -10.7％
＜海外＞
10:45 中・財新製造業PMI(3月) 45.0 40.3
17:00 欧・ユーロ圏製造業PMI(3月) 44.6 44.8
18:00 欧・ユーロ圏失業率(2月) 7.4％ 7.4％
20:00 ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(3月) 0.18％
21:00 ブ・鉱工業生産(2月) 0.9％
21:15 米・ADP全米雇用報告(3月) -9.0万人 18.3万人
22:00 ブ・製造業PMI(3月) 52.3
22:00 露・GDP(10-12月) 1.7％
23:00 米・ISM製造業景況指数(3月) 45.5 50.1
23:00 米・建設支出(2月) 0.6％ 1.8％
27:00 ブ・貿易収支(3月) 30.96億ドル
米・自動車販売(3月、2日までに) 1520万台 1683万台
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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