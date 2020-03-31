

*06:30JST 今日の注目スケジュール：有効求人倍率、中製造業PMI、米消費者信頼感指数など

＜国内＞

08:30 有効求人倍率(2月) 1.47倍 1.49倍

08:30 失業率(2月) 2.4％ 2.4％

08:50 鉱工業生産指数(2月) 0.1％ 1.0％

08:50 小売売上高(2月) -2.0％ 1.5％

08:50 百貨店・スーパー売上高(2月) -1.6％ -1.5％

13:00 自動車生産台数(1月) -8.5％

14:00 建設工事受注(2月) -17.0％

14:00 住宅着工件数(2月) -14.3％ -10.1％

17:00 当面の長期国債等の買い入れについて(日本銀行)



Macbee Planetが東証マザーズに新規上場(公開価格:1830円)



＜海外＞

10:00 中・製造業PMI(3月) 44.6 35.7

10:00 中・非製造業PMI(3月) 42.0 29.6

10:00 中・総合PMI(3月) 28.9

15:00 英・GDP確報値(10-12月) 1.1％ 1.1％

16:55 独・失業率(失業保険申請率)(3月) 5.0％ 5.0％

18:00 欧・ユーロ圏消費者物価コア指数(3月) 1.2％ 1.2％

20:30 印・インフラ産業8業種(2月) 2.2％

21:00 ブ・全国失業率(2月) 11.2％

21:00 南ア・貿易収支(2月) 20億ランド -19億ランド

21:30 ブ・基礎的財政収支(2月) 563億レアル

21:30 ブ・純債務対GDP比(2月) 191億レアル

22:00 米・S&P/コアロジックCS20都市住宅価格指数(1月) 3.40％ 2.85％

22:45 米・MNIシカゴ購買部協会景気指数(3月) 44 49

23:00 米・消費者信頼感指数(3月) 119.0 130.7



印・財政赤字(2月) 5374.7億ルピー

OPECプラス、既存の減産措置終了



注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》