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今日の注目スケジュール：有効求人倍率、中製造業PMI、米消費者信頼感指数など

2020年3月31日 06:30

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記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：有効求人倍率、中製造業PMI、米消費者信頼感指数など
＜国内＞
08:30　有効求人倍率(2月)　1.47倍　1.49倍
08:30　失業率(2月)　2.4％　2.4％
08:50　鉱工業生産指数(2月)　0.1％　1.0％
08:50　小売売上高(2月)　-2.0％　1.5％
08:50　百貨店・スーパー売上高(2月)　-1.6％　-1.5％
13:00　自動車生産台数(1月)　　-8.5％
14:00　建設工事受注(2月)　　-17.0％
14:00　住宅着工件数(2月)　-14.3％　-10.1％
17:00　当面の長期国債等の買い入れについて(日本銀行)


Macbee Planetが東証マザーズに新規上場(公開価格:1830円)


＜海外＞
10:00　中・製造業PMI(3月)　44.6　35.7
10:00　中・非製造業PMI(3月)　42.0　29.6
10:00　中・総合PMI(3月)　　28.9
15:00　英・GDP確報値(10-12月)　1.1％　1.1％
16:55　独・失業率(失業保険申請率)(3月)　5.0％　5.0％
18:00　欧・ユーロ圏消費者物価コア指数(3月)　1.2％　1.2％
20:30　印・インフラ産業8業種(2月)　　2.2％
21:00　ブ・全国失業率(2月)　　11.2％
21:00　南ア・貿易収支(2月)　20億ランド　-19億ランド
21:30　ブ・基礎的財政収支(2月)　　563億レアル
21:30　ブ・純債務対GDP比(2月)　　191億レアル
22:00　米・S&P/コアロジックCS20都市住宅価格指数(1月)　3.40％　2.85％
22:45　米・MNIシカゴ購買部協会景気指数(3月)　44　49
23:00　米・消費者信頼感指数(3月)　119.0　130.7


印・財政赤字(2月)　　5374.7億ルピー

OPECプラス、既存の減産措置終了


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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