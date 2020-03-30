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30日の日本国債市場概況：債券先物は152円73銭で終了

2020年3月30日 17:58

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記事提供元：フィスコ


*17:58JST 30日の日本国債市場概況：債券先物は152円73銭で終了
＜円債市場＞
長期国債先物2020年6月限
寄付152円84銭 高値152円96銭 安値152円62銭 引け152円73銭
売買高総計6918枚

2年 410回 -0.185％
5年 142回 -0.145％
10年 357回 0.000％
20年 171回 0.290％

債券先物6月限は、152円84銭で取引を開始。前週末の米国株安・長期金利低下を受けて買い先行で始まったが、いったん利益確定とみられる売りで152円62銭まで下げた。その後、日本株安・円高進行で再び買われ152円96銭まで上げたが、日本株の下落幅縮小、ドル・円の反発を受けて反落した。現物債の取引では、5年債と10年債が買われ、20年債が売られ、2年債はもみ合った。

＜米国債概況＞
2年債は0.24％、10年債は0.65％、30年債は1.26％近辺で推移。
債券利回りはやや低下。（気配値）

＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は-0.53％、英国債は0.28％、オーストラリア10年債は0.76％、NZ10年債は0.99％。（気配値）


[本日の主要政治・経済イベント]
・18:00　ユーロ圏・3月景況感指数（予想：91.6、2月：103.5）
・21:00　独・3月消費者物価指数速報値（前年比予想：+1.3％、2月：+1.7％）
・23:00　米・2月中古住宅販売成約指数（前月比予想：-2.0％、1月：+5.2％）
・23:30　米・3月ダラス連銀製造業活動指数（予想：-10.0、2月：1.2）
・（欧州は3月29日から夏時間に移行）《KK》

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