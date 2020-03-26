

*12:16JST 電算システム---連結子会社のDSテクノロジーズを特定子会社化へ

電算システム<3630>は24日、Works Human Intelligenceとパートナー契約を締結したと発表。Works Human Intelligenceが提供する人事業務全般を統合管理するパッケージソフトウェア「COMPANY」において業務提携し、協業を推進する。

具体的には、「COMPANY」の販売及び導入における営業強力やユーザー向け人事・給与計算アウトソーシングサービス事業(BPO)の展開、同製品の技術及び知識向上を目的とした各種人材交流などを実施する。《SF》