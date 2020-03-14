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リーガル シュー&カンパニー新作シューズ、ボリュームのある“純白”スリッポン

2020年3月14日 19:19

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記事提供元：ファッションプレス

　リーガル シュー&カンパニー(REGAL Shoe & Co.)からメンズの新型シューズ「ニュースタンダード サドル ラスト パンプス(New Standard Saddle Last pumps)」が、2020年3月19日(木)より渋谷のリーガル シュー&カンパニーにて発売される。

　新作シューズは、純白の1枚革にシボの型押しをあしらった純白スリッポン。つま先に丸みをもたせた、個性的なシルエットが特徴だ。

　ソールには、ブラックカラーのリッジウェイソールを組み合わせ、シューズ全体のボリューム感をプラス。シンプルなモノクロカラーにまとめることで、幅広いスタイルにマッチする1足となっている。

【詳細】
ニュースタンダード サドル ラスト パンプス
発売日：2020年3月19日(木)
販売店舗：リーガル シュー&カンパニー
サイズ：23.5cm～27.0cm
価格：42,000円＋税

【問い合わせ先】
リーガル シュー&カンパニー
住所：東京都渋谷区神南1-9-4 NC bldg.
TEL：03-5459-3135

※本記事はファッションプレスニュースから配信されたものです。ファッションプレスでは、ブランド、デザイナー情報、歴史などファッション業界の情報をお届けしています。

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