リーガル シュー&カンパニー新作シューズ、ボリュームのある“純白”スリッポン

記事提供元：ファッションプレス
リーガル シュー&カンパニー(REGAL Shoe & Co.)からメンズの新型シューズ「ニュースタンダード サドル ラスト パンプス(New Standard Saddle Last pumps)」が、2020年3月19日(木)より渋谷のリーガル シュー&カンパニーにて発売される。
新作シューズは、純白の1枚革にシボの型押しをあしらった純白スリッポン。つま先に丸みをもたせた、個性的なシルエットが特徴だ。
ソールには、ブラックカラーのリッジウェイソールを組み合わせ、シューズ全体のボリューム感をプラス。シンプルなモノクロカラーにまとめることで、幅広いスタイルにマッチする1足となっている。
【詳細】
ニュースタンダード サドル ラスト パンプス
発売日：2020年3月19日(木)
販売店舗：リーガル シュー&カンパニー
サイズ：23.5cm～27.0cm
価格：42,000円＋税
【問い合わせ先】
リーガル シュー&カンパニー
住所：東京都渋谷区神南1-9-4 NC bldg.
TEL：03-5459-3135
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