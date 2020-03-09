キワンダキワンダの限定ショップ、松屋銀座で　花柄ソックスやハートモチーフのシューズなど

キワンダキワンダ(KiwandaKiwanda)は、2020年春夏の新作レッグウェアやシューズなどを揃える期間限定ショップを、松屋銀座にて2020年3月11日(水)から17日(火)まで開催する。

2020年春夏シーズンは、「花様年華」をテーマにした多様なフラワーモチーフのソックスが登場。大きな花を透け感のある素材にあしらったソックスは、絵の具で描いたような立体感が魅力だ。

その他、パステルカラーのソックスやレース模様のソックスなど、春らしく華やかなラインナップを揃える。レディースと同じ柄で、メンズソックスも豊富に展開する。

さらに、ハートモチーフのストラップシューズや、チャンキーヒールのパンプスなどシューズも発売。加えて、水着やウェア、傘、バッグ、ポーチなども店頭に並ぶ。

会期中は、来店者全員にポストカードをプレゼントする他、税込11,000円以上購入すると「Fantasticマグネットボックス」をプレゼント。ギフトラッピングも無料にて対応する。

【詳細】

キワンダキワンダ 期間限定ショップ

会期：2020年3月11日(水)～17日(火)

時間：館の営業時間に準ずる

場所：松屋銀座3F中央特設スペース

住所：東京都中央区銀座3-6-1

アイテム価格帯：

・ソックス(レディース) 1,600円+税～2,800円+税

・ソックス(メンズ) 2,200円+税～2,900円+税

・シューズ 24,000円+税～28,000円+税

※来店者全員にポストカードプレゼント(1人1枚まで)。

※税込11,000円以上購入すると「Fantasticマグネットボックス」をプレゼント。

※会期中ギフトラッピングは無料(一部ボックスは有料)。

【問い合わせ先】

キワンダキワンダ青山店

03-6427-4401