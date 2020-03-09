キワンダキワンダの限定ショップ、松屋銀座で　花柄ソックスやハートモチーフのシューズなど

キワンダキワンダ(KiwandaKiwanda)は、2020年春夏の新作レッグウェアやシューズなどを揃える期間限定ショップを、松屋銀座にて2020年3月11日(水)から17日(火)まで開催する。
2020年春夏シーズンは、「花様年華」をテーマにした多様なフラワーモチーフのソックスが登場。大きな花を透け感のある素材にあしらったソックスは、絵の具で描いたような立体感が魅力だ。
その他、パステルカラーのソックスやレース模様のソックスなど、春らしく華やかなラインナップを揃える。レディースと同じ柄で、メンズソックスも豊富に展開する。
さらに、ハートモチーフのストラップシューズや、チャンキーヒールのパンプスなどシューズも発売。加えて、水着やウェア、傘、バッグ、ポーチなども店頭に並ぶ。
会期中は、来店者全員にポストカードをプレゼントする他、税込11,000円以上購入すると「Fantasticマグネットボックス」をプレゼント。ギフトラッピングも無料にて対応する。
【詳細】
キワンダキワンダ 期間限定ショップ
会期：2020年3月11日(水)～17日(火)
時間：館の営業時間に準ずる
場所：松屋銀座3F中央特設スペース
住所：東京都中央区銀座3-6-1
アイテム価格帯：
・ソックス(レディース) 1,600円+税～2,800円+税
・ソックス(メンズ) 2,200円+税～2,900円+税
・シューズ 24,000円+税～28,000円+税
※来店者全員にポストカードプレゼント(1人1枚まで)。
※税込11,000円以上購入すると「Fantasticマグネットボックス」をプレゼント。
※会期中ギフトラッピングは無料(一部ボックスは有料)。
【問い合わせ先】
キワンダキワンダ青山店
03-6427-4401
関連キーワード松屋銀座、キワンダキワンダ(KiwandaKiwanda)
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