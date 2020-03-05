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今日の注目スケジュール：豪貿易収支、米製造業受注、英カーニーイングランド銀行総裁が講演など

2020年3月5日 06:30

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記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：豪貿易収支、米製造業受注、英カーニーイングランド銀行総裁が講演など
＜国内＞
08:50　対外・対内証券投資(先週)
10:30　鈴木日銀審議委員が福島県金融経済懇談会であいさつ


＜海外＞
09:30　豪・貿易収支(1月)　48.00億豪ドル　52.23億豪ドル
21:00　ブ・PPI 製造業(1月)　　0.8％
22:30　米・新規失業保険申請件数(先週)　　21.9万件
22:30　米・労働生産性(10-12月)　1.3％　1.4％
24:00　米・製造業受注(1月)　-0.4％　1.8％


英・カーニーイングランド銀行(英中央銀行)総裁が講演

オーストリア・石油輸出国機構(OPEC)臨時総会

経済協力開発機構(OECD)が経済見通しを公表

米・ダラス連銀総裁が講演

米・ニューヨーク連銀総裁が講演


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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