記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：豪貿易収支、米製造業受注、英カーニーイングランド銀行総裁が講演など
＜国内＞
08:50 対外・対内証券投資(先週)
10:30 鈴木日銀審議委員が福島県金融経済懇談会であいさつ
＜海外＞
09:30 豪・貿易収支(1月) 48.00億豪ドル 52.23億豪ドル
21:00 ブ・PPI 製造業(1月) 0.8％
22:30 米・新規失業保険申請件数(先週) 21.9万件
22:30 米・労働生産性(10-12月) 1.3％ 1.4％
24:00 米・製造業受注(1月) -0.4％ 1.8％
英・カーニーイングランド銀行(英中央銀行)総裁が講演
オーストリア・石油輸出国機構(OPEC)臨時総会
経済協力開発機構(OECD)が経済見通しを公表
米・ダラス連銀総裁が講演
米・ニューヨーク連銀総裁が講演
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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