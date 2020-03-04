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【M&A速報：2020/03/04（2）】INCLUSIVE<7078>、サッポロビールからウェブメディア事業を譲り受け

2020年3月4日 16:24

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記事提供元：フィスコ


*16:24JST 【M&A速報：2020/03/04（2）】INCLUSIVE<7078>、サッポロビールからウェブメディア事業を譲り受け
■INCLUSIVE<7078>、サッポロビールからウェブメディア「北海道 Likers」関連事業を譲り受け

■サツドラホールディングス<3544>傘下のリージョナルマーケティング、子会社のVISIT MARKETINGを吸収合併

■次世代型リチウムイオン電池「全樹脂電池」開発のAPB、総額約80億円の資金調達を実施

■VRライブプラットフォーム「VARK」運営のActEvolve、資金調達を実施

■地域経済活性化支援機構、福岡県社会保険医療協会の再生支援を決定

■RFIアドバイザーズ運営の地域次世代産業推進ファンド、クラウドファンディング運営のCAMPFIREに出資

■広島県豪雨災害復興支援ファンド、自動車関連部品プレス加工のクマダに出資

■米アルファベット傘下で自動運転事業の米ウェイモ(Waymo)、22.5億ドルの資金調達を実施

■日本ポリプロ、タイIRPC社と同国にポリプロピレンコンパウンド事業の合弁会社を発足

■第一交通産業<9035>子会社の第一交通サービス、三重県津市のタカモリタクシーを買収

【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《HH》

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  • 「BMW C evolution」（画像: ビー・エム・ダブリューの発表資料より）
  • 休校中の児童らに無償提供される通信教育の教材（画像：小学館集英社プロダクションの発表資料より）
  • LEXUS LMの車室内のパーテーション（画像：LEXUS International発表資料より）
  • 重力波望遠鏡KAGRAが設置された岐阜県高山市神岡鉱山内のトンネル内の様子（写真：国立天文台の発表資料より）
  • 「BMW X1 xDrive18d」（画像: ビー・エム・ダブリューの発表資料より）
 

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