記事提供元：フィスコ
*16:24JST 【M&A速報：2020/03/04（2）】INCLUSIVE<7078>、サッポロビールからウェブメディア事業を譲り受け
■INCLUSIVE<7078>、サッポロビールからウェブメディア「北海道 Likers」関連事業を譲り受け
■サツドラホールディングス<3544>傘下のリージョナルマーケティング、子会社のVISIT MARKETINGを吸収合併
■次世代型リチウムイオン電池「全樹脂電池」開発のAPB、総額約80億円の資金調達を実施
■VRライブプラットフォーム「VARK」運営のActEvolve、資金調達を実施
■地域経済活性化支援機構、福岡県社会保険医療協会の再生支援を決定
■RFIアドバイザーズ運営の地域次世代産業推進ファンド、クラウドファンディング運営のCAMPFIREに出資
■広島県豪雨災害復興支援ファンド、自動車関連部品プレス加工のクマダに出資
■米アルファベット傘下で自動運転事業の米ウェイモ(Waymo)、22.5億ドルの資金調達を実施
■日本ポリプロ、タイIRPC社と同国にポリプロピレンコンパウンド事業の合弁会社を発足
■第一交通産業<9035>子会社の第一交通サービス、三重県津市のタカモリタクシーを買収
【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《HH》
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