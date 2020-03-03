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【M&A速報：2020/03/03（1）】ノーリツ鋼機、KKR投資先でDJ事業のAlpha Thetaを350億円で買収

2020年3月3日 12:47

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記事提供元：フィスコ


*12:47JST 【M&A速報：2020/03/03（1）】ノーリツ鋼機、KKR投資先でDJ事業のAlpha Thetaを350億円で買収
■ノーリツ鋼機<7744>、KKR投資先でDJ・クラブ機器事業のAlpha Theta(旧 Pioneer DJ)を買収　総額350億円

■ワークショップ等運営のミミクリデザイン、デザインコンサルティング事業等のDONGURIと資本業務提携

■WEBコンサルティング事業のMaclogic、ミャンマーでBPOビジネス展開のSimple'Zを買収

■エンジニア・デザイナー向け副業・複業採用プラットフォーム「Offers」提供のoverflow、1億円の資金調達を実施

■プロジェクト管理ツール「Backlog」等開発のヌーラボ、XTech Venturesなどから約5億円の資金調達を実施

■産業のデジタライゼーション推進事業のSun Asterisk、ソニーネットワークコミュニケーションズなどから10億円の資金調達を実施

■武田薬品工業<4502>、ブラジルの製薬会社Hyper Pharma社にラテンアメリカでの一部の医薬品資産を8.25億ドルで譲渡

■LIXILグループ<5938>傘下のLIXIL、LIXIL保険サービスを吸収合併

■武蔵精密工業<7220>、植物由来機能性成分利用のインナー・アウターケア商品ブランドを展開するWaphytoに49％出資

■大和証Ｇ<8601>傘下の大和フード&アグリ、トマト栽培・販売の平洲農園に資本参加　カゴメ<2811>とトマト生産ビジネスで連携

■大和PIパートナーズ、オンライン価格比較サイト・クーポンサイト運営のマレーシアiPrice社に300万米ドル出資

■肝細胞増殖因子による新規バイオ医薬品開発のクリングルファーマ、東邦HD<8129>などから総額9.5億円の資金調達を実施

■ソリトンシステムズ<3040>、Polyverse社に出資　サイバーセキュリティ分野で提携

■ニプロ<8086>、現地グループ会社を通じて透析情報管理システムソフトウェア開発のベルギーNephroFlowを買収

■大日本住友製薬<4506>、米MPM Capitalが運営するがん領域に関連する投資ファンドに出資

■ヤマダ電機<9831>、子会社の田中屋川島酒店を吸収合併

■AMBITION<3300>、AI・ロボット開発のヘッドウォータースと資本業務提携

【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《HH》

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