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今日の注目スケジュール：独GDP、ユーロ圏貿易収支、米小売売上高など

2020年2月14日 06:30

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記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：独GDP、ユーロ圏貿易収支、米小売売上高など
＜国内＞
08:50　対外・対内証券投資(先週)
13:30　第3次産業活動指数(12月)　0.1％　1.3％


＜海外＞
15:30　印・卸売物価(1月)　2.80％　2.59％
16:00　独・GDP(10-12月)　0.4％　0.5％
16:00　トルコ・経常収支(12月)　　-5.2億ドル
19:00　欧・ユーロ圏貿易収支(12月)　　207億ユーロ
19:00　欧・ユーロ圏GDP改定値(10-12月)　1.0％　1.0％
20:00　ブ・FGVインフレ率IGP-10(2月)　　1.07％
21:00　ブ・経済活動(12月)　　0.18％
22:30　米・小売売上高(1月)　0.3％　0.3％
22:30　米・輸入物価指数(1月)　-0.2％　0.3％
23:15　米・鉱工業生産指数(1月)　-0.2％　-0.3％
23:15　米・設備稼働率(1月)　76.8％　77.0％
24:00　米・企業在庫(12月)　0.1％　-0.2％
24:00　米・ミシガン大学消費者信頼感指数速報(2月)　98.9　99.8


米中が相互に関税引き下げ

米・クリーブランド連銀総裁が講演

独・ミュンヘン安全保障会議(16日まで)


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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