記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：独GDP、ユーロ圏貿易収支、米小売売上高など
＜国内＞
08:50 対外・対内証券投資(先週)
13:30 第3次産業活動指数(12月) 0.1％ 1.3％
＜海外＞
15:30 印・卸売物価(1月) 2.80％ 2.59％
16:00 独・GDP(10-12月) 0.4％ 0.5％
16:00 トルコ・経常収支(12月) -5.2億ドル
19:00 欧・ユーロ圏貿易収支(12月) 207億ユーロ
19:00 欧・ユーロ圏GDP改定値(10-12月) 1.0％ 1.0％
20:00 ブ・FGVインフレ率IGP-10(2月) 1.07％
21:00 ブ・経済活動(12月) 0.18％
22:30 米・小売売上高(1月) 0.3％ 0.3％
22:30 米・輸入物価指数(1月) -0.2％ 0.3％
23:15 米・鉱工業生産指数(1月) -0.2％ -0.3％
23:15 米・設備稼働率(1月) 76.8％ 77.0％
24:00 米・企業在庫(12月) 0.1％ -0.2％
24:00 米・ミシガン大学消費者信頼感指数速報(2月) 98.9 99.8
米中が相互に関税引き下げ
米・クリーブランド連銀総裁が講演
独・ミュンヘン安全保障会議(16日まで)
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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