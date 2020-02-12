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ソフトバンクG　急騰、米連邦地裁がスプリントとTモバイルUSの合併計画容認

2020年2月12日 10:14

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記事提供元：フィスコ


*10:14JST ソフトバンクG---急騰、米連邦地裁がスプリントとTモバイルUSの合併計画容認
ソフトバンクG<9984>は急騰。米連邦地裁が、同社傘下の携帯電話4位スプリントと3位TモバイルUSの合併計画を容認と報じられている。両社の合併が実現した場合、スプリントは連結対象から外れることになり、同社の財務体質改善につながることになる。なお、アクティビストファンドのエリオットによる株式取得が直近で伝わっていることから、本日決算発表予定されていることも思惑材料視されているようだ。《US》

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