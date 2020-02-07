ツクイスタッフ　一時ストップ安、20年3月期の営業利益予想を3.41億円に下方修正、人材紹介の成約件数が予想下回る／新興市場スナップショット



*14:19JST <7045> ツクイスタッフ 2030 -370

一時ストップ安。20年3月期の営業利益を従来予想の4.72億円から3.41億円（前期実績4.46億円）に下方修正している。人材紹介売上高で成約単価の上昇があったものの、成約プロセス見直しなどの改善策の立ち上がりが遅れ、成約件数が当初予想を下回る見込みとなったため。同時に発表した第3四半期累計（19年4-12月）の営業利益は前年同期比15.8％減の2.93億円で着地した。《HH》