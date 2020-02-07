マーケット RSS

 

2/7の強弱材料

2020年2月7日 08:18

小

中

大

印刷

記事提供元：フィスコ


*08:18JST 2/7
[強弱材料]

強気材料
・日経平均は上昇（23873.59、+554.03）
・NYダウは上昇（29379.77、+88.92）
・ナスダック総合指数は上昇（9572.15、+63.47)
・1ドル109円90-00銭
・SOX指数は上昇（1909.64、+0.12）
・VIX指数は低下（14.96、-0.19）
・米長期金利は低下
・米原油先物は上昇（50.95、+0.20）
・日銀のETF購入
・株安局面での自社株買い
・来期の業績回復期待

弱気材料
・シカゴ日経225先物は下落（23945、大阪比-5）
・新型肺炎の感染拡大
・IR（統合リゾート）汚職拡大
・「桜を見る会」問題
・消費増税による景気下押し

留意事項
・毎月勤労統計（12月）
・家計調査（12月）
・貿易統計（1月上中旬）
・景気動向指数速報値（12月）
・年金積立金管理運用独立行政法人（GPIF）の運用状況（10-12月）
・ジモティーとコーユーレンティアが新規上場
・中国貿易統計（1月）
・独貿易収支（12月）
・米雇用統計（1月）
・米卸売在庫（12月）
・米消費者信用残高（12月）
《ST》

スポンサードリンク

マーケットの話題の最新ニュース

RSS

もっと見る

» マーケットの話題の最新ニュースをもっと見る

広告

財経アクセスランキング

  1. 新型コロナウイルス流行で原油価格は急落～もっと知りたい商品先物取引
  2. コロナウイルス感染拡大と習近平国賓来日【フィスコ世界経済・金融シナリオ分析会議】
  3. NY原油：反発で50.75ドル、主要国の株高を意識した買いが入る
  4. 欧州為替：ドル・円は一時109円70銭台、中国での新薬開発報道で
  5. NY株式：NYダウ483ドル高、新型肺炎治療薬・ワクチン開発の期待高まる
  1. 相場展望2月3日号　FRB議長、金融相場の終焉を示唆　新型肺炎ピーク後の株価はV型回復も
  2. 免疫生物研究所が一段高、新型肺炎に「抗HIV薬+インフル薬」が効果と伝わり一時ストップ高
  3. 新型コロナウイルス流行で原油価格は急落～もっと知りたい商品先物取引
  4. NY原油：大幅続落で50.11ドル、一時50ドルを下回る
  5. 【特集】第2、第3のテレワーク関連株に注目、仮想デスクトップ・テレビ会議関連など
  1. サニーサイドアップは「ゴーン会見を助けた一部上場カリスマ女性社長」などで注目され後場次第高
  2. 新内外綿がストップ高、いきなり急伸し新型肺炎の出遅れ物色が波及の見方
  3. 相場展望2月3日号　FRB議長、金融相場の終焉を示唆　新型肺炎ピーク後の株価はV型回復も
  4. マクアケは続落も1Q決算発表を先取りし下値に直近IPO株買いが継続
  5. NY原油：続落、新型肺炎感染拡大による需要鈍化を織り込む売り

広告

写真で見るニュース

  • 「メルセデスAMG A 35 4MATIC」（画像：メルセデス・ベンツ日本発表資料より）
  • オリオン座とベテルギウスの位置。(c) 123rf
  • 南米アタカマ砂漠から観測したアンデス山脈の上に見えるカノープス。
  • (c) 123rf
  • ピーマン農場で作業を行うロボットの様子。（画像：AGRIST発表資料より）
  • (c) 123rf
  • GMC・ハマーEVのティザー（画像: GM発表資料より）
 

広告

ピックアップ 注目ニュース

1月の景況感、4カ月連続で悪化　海外動向や暖冬で　帝国データバンク調査

中国・武漢市 (c) 123rf

新型コロナウイルスで武漢周辺長期閉鎖 (2/2)　トヨタ、日産、ホンダの対応力のポイント

中国・武漢市 (c) 123rf

新型コロナウイルスで武漢周辺長期閉鎖 (1/2)　トヨタ、日産、ホンダの対応力のポイント

広告

投資読み物の人気ランキング （Amazon.co.jp）

  1. 改訂版 金持ち父さん 貧乏父さん:アメリカの金持ちが教えてくれるお金の哲学 (単行本)
  2. 山崎元の“やってはいけない"資産運用 もう銀行・証券会社にだまされない! (TJMOOK)
  3. 漫画 バビロン大富豪の教え 「お金」と「幸せ」を生み出す五つの黄金法則
  4. LIFE SHIFT(ライフ・シフト)
  5. 投資家みたいに生きろ 将来の不安を打ち破る人生戦略