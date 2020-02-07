記事提供元：フィスコ
*08:18JST 2/7
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（23873.59、+554.03）
・NYダウは上昇（29379.77、+88.92）
・ナスダック総合指数は上昇（9572.15、+63.47)
・1ドル109円90-00銭
・SOX指数は上昇（1909.64、+0.12）
・VIX指数は低下（14.96、-0.19）
・米長期金利は低下
・米原油先物は上昇（50.95、+0.20）
・日銀のETF購入
・株安局面での自社株買い
・来期の業績回復期待
弱気材料
・シカゴ日経225先物は下落（23945、大阪比-5）
・新型肺炎の感染拡大
・IR（統合リゾート）汚職拡大
・「桜を見る会」問題
・消費増税による景気下押し
留意事項
・毎月勤労統計（12月）
・家計調査（12月）
・貿易統計（1月上中旬）
・景気動向指数速報値（12月）
・年金積立金管理運用独立行政法人（GPIF）の運用状況（10-12月）
・ジモティーとコーユーレンティアが新規上場
・中国貿易統計（1月）
・独貿易収支（12月）
・米雇用統計（1月）
・米卸売在庫（12月）
・米消費者信用残高（12月）
《ST》
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