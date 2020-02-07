

*08:18JST 2/7

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（23873.59、+554.03）

・NYダウは上昇（29379.77、+88.92）

・ナスダック総合指数は上昇（9572.15、+63.47)

・1ドル109円90-00銭

・SOX指数は上昇（1909.64、+0.12）

・VIX指数は低下（14.96、-0.19）

・米長期金利は低下

・米原油先物は上昇（50.95、+0.20）

・日銀のETF購入

・株安局面での自社株買い

・来期の業績回復期待



弱気材料

・シカゴ日経225先物は下落（23945、大阪比-5）

・新型肺炎の感染拡大

・IR（統合リゾート）汚職拡大

・「桜を見る会」問題

・消費増税による景気下押し



留意事項

・毎月勤労統計（12月）

・家計調査（12月）

・貿易統計（1月上中旬）

・景気動向指数速報値（12月）

・年金積立金管理運用独立行政法人（GPIF）の運用状況（10-12月）

・ジモティーとコーユーレンティアが新規上場

・中国貿易統計（1月）

・独貿易収支（12月）

・米雇用統計（1月）

・米卸売在庫（12月）

・米消費者信用残高（12月）

《ST》