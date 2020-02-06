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イビデンが一段高、第3四半期の営業利益86%増など注目される

2020年2月6日 09:50

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記事提供元：日本インタビュ新聞社

■今3月期の業績予想は純利益の見込みを増額修正

　イビデン<4062>(東1)は2月6日、一段高となり、取引開始後に11%高の2860円(280円高)まで上げて2011年以来の高値(株式分割など調整後)に進んだ。

　5日の夕方に発表した第3四半期累計(2019年4～12月)の連結営業利益が前年同期比86.3%増の131.66億円と大幅に増加。親会社株主に帰属する四半期純利益は前年同期比で大幅に黒字転換し81.82億円となった。また、今3月期の当期純利益の見込みを2019年4月24日の公表値70億円から90億円に変更した。(HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社=Media-IR)

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※この記事は日本インタビュ新聞社＝Ｍｅｄｉａ－ＩＲより提供を受けて配信しています。

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