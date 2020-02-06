イビデンが一段高、第3四半期の営業利益86%増など注目される

■今3月期の業績予想は純利益の見込みを増額修正

イビデン<4062>(東1)は2月6日、一段高となり、取引開始後に11%高の2860円(280円高)まで上げて2011年以来の高値(株式分割など調整後)に進んだ。

5日の夕方に発表した第3四半期累計(2019年4～12月)の連結営業利益が前年同期比86.3%増の131.66億円と大幅に増加。親会社株主に帰属する四半期純利益は前年同期比で大幅に黒字転換し81.82億円となった。また、今3月期の当期純利益の見込みを2019年4月24日の公表値70億円から90億円に変更した。(HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社=Media-IR)

【関連記事・情報】

・ヤマシタヘルスケアホールディングスは反発の動き、２０年５月期営業減益予想だが保守的（2019/09/04）

・日本エム・ディ・エムは上値試す、２０年３月期２Ｑ累計を上方修正して通期も上振れの可能性（2019/09/04）

・パイプドＨＤは上値試す、２０年２月期大幅増益・増配予想（2019/09/04）

・ピックルスコーポレーションは上値試す、２０年２月期２桁増益予想で上振れ余地（2019/09/04）

・エスプールは上値試す、１９年１１月期大幅増収増益予想、さらに上振れの可能性（2019/09/04）