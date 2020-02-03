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出来高変化率ランキング（9時台）～トプコン、豆蔵などがランクイン

2020年2月3日 10:17

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記事提供元：フィスコ


*10:17JST 出来高変化率ランキング（9時台）～トプコン、豆蔵などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[2月3日　09:41　現在]
（直近5日平均出来高比較）
<3756>* 豆蔵　　　　　　　 　1780700 　362320　 391.47% 10.33%
<6653>* 正興電　　　　　　 　214500 　49700　 331.59% 15.49%
<2372>* アイロムG　　　　 　455300 　115000　 295.91% 7.98%
<4308>* Jストリーム　　　 　712000 　218240　 226.25% 10.15%
<4558>* 中京医薬　　　　　 　1557100 　570180　 173.09% 0.67%
<1475>* iSTOPIX　　 　215597 　89515.2　 140.85% -0.87%
<8036>* 日立ハイテク　　　 　1735100 　774820　 123.94% 2.27%
<8157>* 都築電　　　　　　 　91400 　41400　 120.77% 6.16%
<3202>* ダイトウボウ　　　 　14300800 　6834240　 109.25% 29.24%
<8746>* 第一商品　　　　　 　576700 　278800　 106.85% 9.4%
<2931>* ユーグレナ　　　　 　2099700 　1278800　 64.19% 5.29%
<1699>* 野村原油　　　　　 　1004720 　615068　 63.35% -4.24%
<3932>* アカツキ　　　　　 　171900 　109120　 57.53% 10.52%
<7545>* 西松屋チェ　　　　 　377200 　242400　 55.61% -0.53%
<7148>* FPG　　　　　　 　807200 　519640　 55.34% -5.44%
<6769>* ザイン　　　　　　 　56400 　36740　 53.51% -2.79%
<2148>* ITM　　　　　　 　146500 　95560　 53.31% 5.38%
<7702>* JMS　　　　　　 　783700 　530980　 47.60% 9.41%
<7732>* トプコン　　　　　 　785600 　543500　 44.54% -22.27%
<2802>* 味の素　　　　　　 　1793900 　1276100　 40.58% 6.29%
<1671>* WTI原油　　　　 　136133 　98349　 38.42% -4.2%
<6641>* 日新電　　　　　　 　349000 　257160　 35.71% -9.67%
<4389>* プロパティDBK　 　115700 　85640　 35.10% -9.71%
<1547>* 上場米国　　　　　 　46810 　36300　 28.95% -1.81%
<3835>* eBASE　　　　 　134300 　104780　 28.17% 13.62%
<7516>* コーナン商事　　　 　171800 　138060　 24.44% -0.63%
<9876>* コックス　　　　　 　53500 　43120　 24.07% -0.98%
<8740>* フジトミ　　　　　 　374200 　302980　 23.51% 8.45%
<9979>* 大庄　　　　　　　 　40200 　33320　 20.65% -0.61%
<9900>* サガミHD　　　　 　66900 　56640　 18.11% -0.22%

（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《HI》

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