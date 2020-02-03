

*10:17JST 出来高変化率ランキング（9時台）～トプコン、豆蔵などがランクイン

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。



■出来高変化率上位 [2月3日 09:41 現在]

（直近5日平均出来高比較）

<3756>* 豆蔵 1780700 362320 391.47% 10.33%

<6653>* 正興電 214500 49700 331.59% 15.49%

<2372>* アイロムG 455300 115000 295.91% 7.98%

<4308>* Jストリーム 712000 218240 226.25% 10.15%

<4558>* 中京医薬 1557100 570180 173.09% 0.67%

<1475>* iSTOPIX 215597 89515.2 140.85% -0.87%

<8036>* 日立ハイテク 1735100 774820 123.94% 2.27%

<8157>* 都築電 91400 41400 120.77% 6.16%

<3202>* ダイトウボウ 14300800 6834240 109.25% 29.24%

<8746>* 第一商品 576700 278800 106.85% 9.4%

<2931>* ユーグレナ 2099700 1278800 64.19% 5.29%

<1699>* 野村原油 1004720 615068 63.35% -4.24%

<3932>* アカツキ 171900 109120 57.53% 10.52%

<7545>* 西松屋チェ 377200 242400 55.61% -0.53%

<7148>* FPG 807200 519640 55.34% -5.44%

<6769>* ザイン 56400 36740 53.51% -2.79%

<2148>* ITM 146500 95560 53.31% 5.38%

<7702>* JMS 783700 530980 47.60% 9.41%

<7732>* トプコン 785600 543500 44.54% -22.27%

<2802>* 味の素 1793900 1276100 40.58% 6.29%

<1671>* WTI原油 136133 98349 38.42% -4.2%

<6641>* 日新電 349000 257160 35.71% -9.67%

<4389>* プロパティDBK 115700 85640 35.10% -9.71%

<1547>* 上場米国 46810 36300 28.95% -1.81%

<3835>* eBASE 134300 104780 28.17% 13.62%

<7516>* コーナン商事 171800 138060 24.44% -0.63%

<9876>* コックス 53500 43120 24.07% -0.98%

<8740>* フジトミ 374200 302980 23.51% 8.45%

<9979>* 大庄 40200 33320 20.65% -0.61%

<9900>* サガミHD 66900 56640 18.11% -0.22%

（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄

20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《HI》