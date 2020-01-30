

*17:55JST 30日の日本国債市場概況：債券先物は152円77銭で終了

＜円債市場＞

長期国債先物2020年3月限

寄付152円64銭 高値152円88銭 安値152円63銭 引け152円77銭

売買高総計26397枚

2年 408回 -0.150％

5年 142回 -0.160％

10年 357回 -0.065％

20年 171回 0.215％

債券先物3月限は、152円64銭で取引を開始。中国の新型肺炎の死者・感染者がさらに拡大し、株安・円高が進んだほか、財務省が実施した2年債入札が順調な結果だったことから買いが優勢となり、152円63銭から152円88銭まで上げた。現物債の取引では、全年限が買われた。

＜米国債概況＞

2年債は1.40％、10年債は1.57％、30年債は2.03％近辺で推移。

債券利回りはやや低下。（気配値）

＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は-0.40％、英国債は0.49％、オーストラリア10年債は0.96％、NZ10年債は1.27％。（気配値）



[本日の主要政治・経済イベント]

・19:00 ユーロ圏・1月景況感指数（予想：101.8、12月：101.5）

・19:00 ユーロ圏・12月失業率（予想：7.5％、11月：7.5％）

・21:00 英中銀金融政策委員会・政策金利発表（0.75％に据え置き予想）

・21:00 英中銀金融政策委員会議事要旨

・21:30 カーニー英中銀総裁会見

・22:00 独・1月消費者物価指数速報値（前年比予想：+1.7％、12月：+1.5％）

・22:30 米・10-12月期GDP速報値（前期比年率予想：+2.0％、7-9月期：+2.1％）

・22:30 米・先週分新規失業保険申請件数（予想：21.5万件、前回：21.1万件）《KK》