メゾン ド フルール プチローブの1号店がルクア大阪に、限定レースドレスも発売

記事提供元：ファッションプレス
メゾン ド フルール(Maison de FLEUR)のアパレルブランド・メゾン ド フルール プチローブ(Maison de FLEUR Petite Robe)の1号店が、2020年2月28日(金)、ルクア大阪にオープンする。
「ドレスから生まれるギフトストーリー」をコンセプトに、2019年に誕生したメゾン ド フルール プチローブ。上品でありつつ華やかなドレスを中心に、メゾン ド フルールで人気のトートバッグやポーチなどに使用される、リボンやビジューなどのディテールを取り入れたアイテムを展開している。
その1号店となるルクア大阪店では、プチローブのアイテムをフルラインナップで展開。また、バイカラー仕様の限定レースドレスも用意する。
さらに店内では、舞台・ミュージカル女優としても活躍する神田沙也加がコンダクターとして手掛けるレーベル「メゾン ド フルール プチローブ カノン(Maison de FLEUR Petite Robe canone)」のアイテムも取り揃える。
【詳細】
メゾン ド フルール プチローブ ルクア大阪
オープン日：2020年2月28日(金)
住所：大阪府大阪市北区梅田3-1-3 ルクア大阪 6F
アイテム例：
■メゾン ド フルール プチローブ
・ラッフルレースワンピース 18,900円＋税
・バックリボンドレス 14,900円＋税
・バイカラーリボンレースドレス 15,900円＋税〈ルクア大阪店限定〉
■メゾン ド フルール プチローブ カノン
・ケープ風トレンチコート 30,000円＋税
関連キーワードルクア大阪
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