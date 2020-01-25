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メゾン ド フルール プチローブの1号店がルクア大阪に、限定レースドレスも発売

2020年1月25日 21:19

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記事提供元：ファッションプレス

　メゾン ド フルール(Maison de FLEUR)のアパレルブランド・メゾン ド フルール プチローブ(Maison de FLEUR Petite Robe)の1号店が、2020年2月28日(金)、ルクア大阪にオープンする。

　「ドレスから生まれるギフトストーリー」をコンセプトに、2019年に誕生したメゾン ド フルール プチローブ。上品でありつつ華やかなドレスを中心に、メゾン ド フルールで人気のトートバッグやポーチなどに使用される、リボンやビジューなどのディテールを取り入れたアイテムを展開している。

　その1号店となるルクア大阪店では、プチローブのアイテムをフルラインナップで展開。また、バイカラー仕様の限定レースドレスも用意する。

　さらに店内では、舞台・ミュージカル女優としても活躍する神田沙也加がコンダクターとして手掛けるレーベル「メゾン ド フルール プチローブ カノン(Maison de FLEUR Petite Robe canone)」のアイテムも取り揃える。

【詳細】
メゾン ド フルール プチローブ ルクア大阪
オープン日：2020年2月28日(金)
住所：大阪府大阪市北区梅田3-1-3 ルクア大阪 6F
アイテム例：

■メゾン ド フルール プチローブ

・ラッフルレースワンピース 18,900円＋税
・バックリボンドレス 14,900円＋税
・バイカラーリボンレースドレス 15,900円＋税〈ルクア大阪店限定〉

■メゾン ド フルール プチローブ カノン

・ケープ風トレンチコート 30,000円＋税

※本記事はファッションプレスニュースから配信されたものです。ファッションプレスでは、ブランド、デザイナー情報、歴史などファッション業界の情報をお届けしています。

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