立花エレテックが5日続伸、八洲電機グループ会社の譲受確定し期待強まる

記事提供元：日本インタビュ新聞社
■商材ラインナップ拡充やマーケットの拡大、提案力の強化など進む
立花エレテック<8159>(東1)は1月23日、5日続伸基調となり、10時にかけては1869円(2円高)前後で推移。12月につけた昨年来の高値1914円に迫っている。21日の取引後、八洲電機<3153>(東1)グループの八洲電子ソリューションズの株式譲受を発表し、注目が再燃した。八洲電機も高い。
八洲電子ソリューションズの株式譲受については2019年9月に基本合意を発表した。このたびは、八洲電機との株式譲渡契約の締結を発表した。
これにより、商材ラインナップの拡充による顧客満足度の向上、販売先の重なりも少ないことによるマーケットの拡大、また、お互いの強みを生かしたソリューション提案力の強化などが進む。(HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社=Media-IR)
【関連記事・情報】
・ヒーハイスト精工は調整一巡して反発期待、１９年３月期２Ｑ累計減益だが進捗率順調（2018/11/15）
・プロレド・パートナーズは、１８年１０月期大幅増益で成長続く、７０００円割れを下値に上値試す（2018/11/01）
・ラ・アトレは出直り期待、１８年１２月期利益・配当予想を上方修正（2018/11/15）
・リーガル不動産は総合不動産開発企業として業容拡大、下値に買い入る（2018/10/31）
※この記事は日本インタビュ新聞社＝Ｍｅｄｉａ－ＩＲより提供を受けて配信しています。
スポンサードリンク
スポンサードリンク
個別株の最新ニュース
- 出来高変化率ランキング（9時台）～アドバンテス、メドレーなどがランクイン 1/23 10:26
- アドバンテス 大幅続伸で高値更新、5G普及による業績拡大への期待続く 1/23 10:16
- ファルコHDが急伸、業績予想の増額が好感され2000年以来の高値水準 1/23 10:04
- イワキが急伸し大幸薬品も上げ手指消毒薬の関連株が高い 1/23 10:03
- メドレーは続落も初決算に期待を高めて直近IPO株買いが再燃余地 1/23 09:28
広告
広告
広告