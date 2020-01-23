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今日の注目スケジュール：貿易収支、工作機械受注、米景気先行指数など

2020年1月23日 06:30

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記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：貿易収支、工作機械受注、米景気先行指数など
＜国内＞
08:50　対外・対内証券投資(先週)
08:50　貿易収支(12月)　-1616億円　-852億円
08:50　輸出(12月)　-4.4％　-7.9％
08:50　輸入(12月)　-2.9％　-15.7％
10:10　国債買い入れオペ(残存10年超25年以下、残存25年超、残存5-10年)(日本銀行)
13:30　全産業活動指数(11月)　0.4％　-4.3％
14:00　景気先行CI指数(11月)　　90.9
14:00　景気一致指数(11月)　　95.1
15:00　工作機械受注(12月)　　-33.6％


＜海外＞
09:30　豪・失業率(12月)　5.2％　5.2％
16:20　インドネシア・中央銀行が政策金利発表　5.00％　5.00％
20:00　ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(1月22日まで1カ月間)　　0.48％
21:00　ブ・拡大消費者物価指数(IPCA-15)(1月)　　1.05％
21:45　欧・欧州中央銀行(ECB)が政策金利発表、ラガルド総裁が記者会見　0％　0％
22:00　ブ・CNI産業信頼感(1月)　　64.3
22:30　米・新規失業保険申請件数(先週)　　20.4万件
24:00　欧・ユーロ圏消費者信頼感指数(1月)　-8.0　-8.1
24:00　米・景気先行指数(12月)　-0.2％　0％


フィリピン・GDP(10-12月)


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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