*06:30JST 今日の注目スケジュール：貿易収支、工作機械受注、米景気先行指数など
＜国内＞
08:50 対外・対内証券投資(先週)
08:50 貿易収支(12月) -1616億円 -852億円
08:50 輸出(12月) -4.4％ -7.9％
08:50 輸入(12月) -2.9％ -15.7％
10:10 国債買い入れオペ(残存10年超25年以下、残存25年超、残存5-10年)(日本銀行)
13:30 全産業活動指数(11月) 0.4％ -4.3％
14:00 景気先行CI指数(11月) 90.9
14:00 景気一致指数(11月) 95.1
15:00 工作機械受注(12月) -33.6％
＜海外＞
09:30 豪・失業率(12月) 5.2％ 5.2％
16:20 インドネシア・中央銀行が政策金利発表 5.00％ 5.00％
20:00 ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(1月22日まで1カ月間) 0.48％
21:00 ブ・拡大消費者物価指数(IPCA-15)(1月) 1.05％
21:45 欧・欧州中央銀行(ECB)が政策金利発表、ラガルド総裁が記者会見 0％ 0％
22:00 ブ・CNI産業信頼感(1月) 64.3
22:30 米・新規失業保険申請件数(先週) 20.4万件
24:00 欧・ユーロ圏消費者信頼感指数(1月) -8.0 -8.1
24:00 米・景気先行指数(12月) -0.2％ 0％
フィリピン・GDP(10-12月)
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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