THE ORAL CIGARETTESの全国対バンツアー、マイファスやベガスら全10組が出演

THE ORAL CIGARETTES(ジ・オーラル・シガレッツ)主催の対バンツアー「Tonight the silence kills me with your fire」が、2020年2月17日(月)から3月31日(火)までの期間、全国17道県で開催する。





■THE ORAL CIGARETTESの対バンツアー、全国18公演で開催

THE ORAL CIGARETTESは、2010年に結成されたロックバンド。2017年の武道館、2018年の大阪城ホールと大箱の会場でのライブチケットはすべてソールドアウト。2019年には初のアジアツアーを開催するなど、日本のみならず海外にも活躍の場を広げている。

そんなTHE ORAL CIGARETTESが今回主催する対バンツアー「Tonight the silence kills me with your fire」は、全国各地の全18公演で構成。豪華バンドを迎え、ホールやアリーナよりも近くで音を感じることが出来るライブハウス規模でのライブを実施する。

■マイファスやベガスなど豪華バンドがラインナップ

対バンのラインナップは全部で10組。THE ORAL CIGARETTESと初の対バンとなるSunrise In My Attache Case、ODD FOOT WORKS、Fear, and Loathing in Las Vegasをはじめ、MY FIRST STORYや、数年振りの対バンとなるKIDS、SUPER BEAVER、GOOD ON THE REEL、ラックライフ、tricot、Crossfaithが客演陣に名を連ねる。

なお、チケットは1月18日(土)10時から各プレイガイドにて一般発売がスタート。邦楽ロックシーンを牽引するバンド同士のコラボレーションを観ることが出来る貴重なチャンス。是非見逃さずにチェックしたい。

【詳細】

Tonight the silence kills me with your fire

チケット一般発売日時:2020年1月18日(土) 10:00~

販売窓口:各プレイガイド

チケット料金:4,800円(税込)

<スケジュール>

2月17日(月) 奈良 EVANS KINGDOM w/KIDS

2月18日(火) 兵庫 神戸Harbor Studio w/ Sunrise In My Attache Case

2月20日(木) 香川 高松festhalle w/SUPER BEAVER

2月21日(金) 高知 CARAVAN SARY w/SUPER BEAVER

3月2日(月) 広島 BLUE LIVE広島 w/GOOD ON THE REEL

3月3日(火) 山口 周南RISING HALL w/GOOD ON THE REEL

3月5日(木) 石川 金沢EIGHT HALL w/ラックライフ

3月6日(金) 新潟 新潟LOTS w/ラックライフ

3月9日(月) 静岡 SOUND SHOWER ark w/tricot

3月10日(火) 岐阜 EVENTHALL club-G w/tricot

3月12日(木) 福岡 Zepp Fukuoka w/MY FIRST STORY

3月13日(金) 鹿児島 CAPARVO HALL w/MY FIRST STORY

3月17日(火) 神奈川 川崎CLUB CITTA’ w/Crossfaith