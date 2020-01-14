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出来高変化率ランキング（14時台）～santecなどがランクイン

2020年1月14日 14:46

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記事提供元：フィスコ


*14:46JST 出来高変化率ランキング（14時台）～santecなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位 [1月14日　14:32　現在]
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

（直近5日平均出来高比較）

コード 銘柄 出来高 5日平均出来高 出来高変化比率 株価変化率

<6172> メタップス　　　　 　3044700 　159500　 1808.90% 2.79%
<2971> エスコンJPN　　 　13576 　1043.6　 1200.88% -0.91%
<7068> フィードフォース　 　1029900 　80180　 1184.48% 7.47%
<8095> イワキ　　　　　　 　1298000 　154800　 738.50% 10.91%
<4599> ステムリム　　　　 　511200 　69880　 631.54% 4.82%
<6432> 竹内製作　　　　　 　2307200 　366740　 529.11% 15.5%
<4394> エクスモーション　 　143900 　22880　 528.93% -15.83%
<7818> トランザクショ　　 　781600 　127060　 515.14% 15.45%
<4591> リボミック　　　　 　763500 　130580　 484.70% -8.39%
<6668> プラズマ　　　　　 　868000 　154340　 462.39% 10.88%
<1407> ウエストHD　　　 　767600 　140120　 447.82% 10.79%
<6058> ベクトル　　　　　 　4248000 　805860　 427.14% 17.03%
<4343> ファンタジー　　　 　570800 　109640　 420.61% -10.99%
<3667> enish　　　　 　7102900 　1377260　 415.73% 13.04%
<9861> 吉野家HD　　　　 　4587100 　894880　 412.59% -9.59%
<7713> シグマ光機　　　　 　155000 　33120　 368.00% -11.95%
<3194> キリン堂HD　　　 　186100 　41500　 348.43% -7.63%
<6572> RPAHD　　　　 　2996000 　690080　 334.15% -3.89%
<3967> エルテス　　　　　 　690300 　166040　 315.74% 14.76%
<2706> ブロッコリー　　　 　475000 　119020　 299.09% 11.89%
<1597> MXSJリート　　 　140290 　36470　 284.67% -0.23%
<9948> アークス　　　　　 　435500 　113520　 283.63% -9.81%
<6323> ローツェ　　　　　 　1278400 　338740　 277.40% 1.32%
<3543> コメダ　　　　　　 　520000 　147840　 251.73% 3.13%
<3935> エディア　　　　　 　1735600 　501160　 246.32% 2.83%
<7035> anfac　　　　 　167200 　48940　 241.64% 5.66%
<3161> アゼアス　　　　　 　1608400 　472140　 240.66% 9.79%
<1887> 日本国土　　　　　 　1149900 　338140　 240.07% 3.2%
<6777>* santec　　　 　775400 　239140　 224.25% 8.56%
<3816> 大和コン　　　　　 　287000 　88980　 222.54% 9.38%

（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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