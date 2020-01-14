*14:46JST 出来高変化率ランキング（14時台）～santecなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [1月14日 14:32 現在]
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
（直近5日平均出来高比較）
コード 銘柄 出来高 5日平均出来高 出来高変化比率 株価変化率
<6172> メタップス 3044700 159500 1808.90% 2.79%
<2971> エスコンJPN 13576 1043.6 1200.88% -0.91%
<7068> フィードフォース 1029900 80180 1184.48% 7.47%
<8095> イワキ 1298000 154800 738.50% 10.91%
<4599> ステムリム 511200 69880 631.54% 4.82%
<6432> 竹内製作 2307200 366740 529.11% 15.5%
<4394> エクスモーション 143900 22880 528.93% -15.83%
<7818> トランザクショ 781600 127060 515.14% 15.45%
<4591> リボミック 763500 130580 484.70% -8.39%
<6668> プラズマ 868000 154340 462.39% 10.88%
<1407> ウエストHD 767600 140120 447.82% 10.79%
<6058> ベクトル 4248000 805860 427.14% 17.03%
<4343> ファンタジー 570800 109640 420.61% -10.99%
<3667> enish 7102900 1377260 415.73% 13.04%
<9861> 吉野家HD 4587100 894880 412.59% -9.59%
<7713> シグマ光機 155000 33120 368.00% -11.95%
<3194> キリン堂HD 186100 41500 348.43% -7.63%
<6572> RPAHD 2996000 690080 334.15% -3.89%
<3967> エルテス 690300 166040 315.74% 14.76%
<2706> ブロッコリー 475000 119020 299.09% 11.89%
<1597> MXSJリート 140290 36470 284.67% -0.23%
<9948> アークス 435500 113520 283.63% -9.81%
<6323> ローツェ 1278400 338740 277.40% 1.32%
<3543> コメダ 520000 147840 251.73% 3.13%
<3935> エディア 1735600 501160 246.32% 2.83%
<7035> anfac 167200 48940 241.64% 5.66%
<3161> アゼアス 1608400 472140 240.66% 9.79%
<1887> 日本国土 1149900 338140 240.07% 3.2%
<6777>* santec 775400 239140 224.25% 8.56%
<3816> 大和コン 287000 88980 222.54% 9.38%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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