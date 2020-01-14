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1/14の強弱材料

2020年1月14日 08:24

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記事提供元：フィスコ


*08:24JST 1/14
[強弱材料]

強気材料
・日経平均は上昇（23850.57、+110.70）
・日銀のETF購入
・株安局面での自社株買い
・来期の業績回復期待
・NYダウは上昇（28907.05、+83.28）
・ナスダック総合指数は上昇（9273.93、+95.07)
・シカゴ日経225先物は上昇（23940、大阪比+140）
・1ドル109円90-00銭
・SOX指数は上昇（1890.79、+24.44）
・VIX指数は低下（12.32、-0.24）

弱気材料
・米原油先物は下落（58.08、-0.96）
・米長期金利は上昇
・IR（統合リゾート）汚職拡大
・消費増税による景気下押し
・北朝鮮をめぐる地政学リスク
・香港デモ長期化

留意事項
・国際収支（11月）
・対外対内証券売買契約（12月）
・預金貸出動向（12月）
・国債買いオペ
・倒産件数（12月）
・景気ウォッチャー調査（12月）
・中国貿易収支（12月）
・米消費者物価指数（12月）
・米民主党の大統領選候補者討論会
・日米防衛相会談《ST》

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