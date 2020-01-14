

*08:24JST 1/14

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（23850.57、+110.70）

・日銀のETF購入

・株安局面での自社株買い

・来期の業績回復期待

・NYダウは上昇（28907.05、+83.28）

・ナスダック総合指数は上昇（9273.93、+95.07)

・シカゴ日経225先物は上昇（23940、大阪比+140）

・1ドル109円90-00銭

・SOX指数は上昇（1890.79、+24.44）

・VIX指数は低下（12.32、-0.24）

弱気材料

・米原油先物は下落（58.08、-0.96）

・米長期金利は上昇

・IR（統合リゾート）汚職拡大

・消費増税による景気下押し

・北朝鮮をめぐる地政学リスク

・香港デモ長期化

留意事項

・国際収支（11月）

・対外対内証券売買契約（12月）

・預金貸出動向（12月）

・国債買いオペ

・倒産件数（12月）

・景気ウォッチャー調査（12月）

・中国貿易収支（12月）

・米消費者物価指数（12月）

・米民主党の大統領選候補者討論会

・日米防衛相会談《ST》