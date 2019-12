「マヤ ホテル キョウト」ハッリ・コスキネン監修で京都に、フィンランド「カフェ・アアルト」日本初上陸

プロダクトデザイナーのハッリ・コスキネンがデザインを手がけた「マヤ ホテル キョウト(MAJA HOTEL KYOTO)」が、京都中心地河原町エリアに2019年12月21日(土)オープン。1Fにはフィンランド発「カフェ・アアルト(CAFE AALTO)」が日本初上陸する。

■フィンランドのデザイナー、ハッリ・コスキネンが監修

「マヤ ホテル キョウト」は、フィンランドのプロダクトデザイナー、ハッリ・コスキネンがインテリアデザイン、グラフィック、プロダクトなど全てを監修したカプセルホテル。ホテルのキーコンセプトは“居心地がよく、暖かい家のような体験を作ること”だ。客室は、大小2サイズのカプセル計60室を用意する。

ハッリ・コスキネンは、コンパッソ・ドーロ賞やカイ・フランクデザイン賞など数多くのデザインアワードを受賞し、「イッタラ(iittala)」や「アルテック(artek)」をはじめとする様々なブランド・レーベルのデザインを手がけている。ニューヨークのMoMA(ニューヨーク近代美術館)に展示されている、ガラスの中に電球を閉じ込めたような「Block Lamp」はハッリ・コスキネンの代表作だ。

■ミニマル&機能的なデザインのカプセルホテル

「Hut」と名付けられた客室のカプセルは、“喧騒から離れ、休み、眠るための快適で居心地のいい小さな空間を作ること”をテーマに作られている。温もりのある木材、柔らかなリネン、機能的なライトといった、ミニマルかつ機能的なデザインアプローチによって、最小限のスペースながらも居心地の良さを演出する。家に見立てた三角屋根のデザインも特徴的だ。また、館の外観は、京都の町屋との調和性を図ったデザインが施される。

■フィンランド発「カフェ・アアルト」日本初上陸

さらに、1階共有部には、フィンランドの代表的な建築家、アルヴァ・アアルトがデザインした、ヘルシンキのアカデミア書店内のカフェ「カフェ・アアルト」が世界初進出。「カフェ・アアルト」は、アアルトの世界観と、フィンランドの雰囲気を体感できるカフェとして、世界中からの来訪者が絶えないカフェだ。

京都店は、ヘルシンキに次ぐ2号店目としてオープン。フィンランドスタイルの朝食や、伝統料理であるサーモンスープ、チーズケーキをベースにしたブルーベリーパイ、しっとりとしたシナモンロールなどを提供。「カフェ・アアルト」オーナーが選んだコーヒーやアルコールドリンクも揃える。

店内には、「カフェ アアルト」フィンランド店で使用している大理石や木のテーブル、イスをリプロダクトしたものを設置。アルヴァ・アアルトが1957年に作ったブルーのウォールタイルをオマージュし、内壁を青いタイルにするなど、空間デザインにも拘っている。

■ショップではマリメッコとのコラボアイテムを販売

また、ホテル内のショップでは、マリメッコ(marimekko)とのコラボレーションアイテムを販売。ハッリ・コスキネンのデザインしたテキスタイルパターン“マヤ キオト(MAJA KIOTO)”のポーチ、トートバッグ、クッションカバーの3アイテムを展開する。

【詳細】

マヤ ホテル キョウト

オープン日:2019年12月21日(土)

住所:京都府京都市中京区柳馬場通六角上る槌屋町92

営業時間:24時間予定(カフェは未定)

TEL:075-205-5477

建築/敷地面積/延べ床面積:地上4階S造/ 239.2㎡/682.8㎡

フロア構成:1階 カフェ アアルト、2階 レセプション/sleep in hut(201-215)、3階 walk-in hut(301-320)、4階 シャワー/sleep in hut(401-425)

客室数:ラージサイズ walk-in hut 20室 / スタンダードサイズ sleep in hut 40室

宿泊料金例:sleep in hut 2㎥ 7,000円~/walk-in hut 3㎥ 8,500円~

グッズ価格例:ポーチ 6,000円+税、トートバッグ 4,500円+税、クッションカバー 4,500円+税

<カフェ アアルト>

営業時間:7:00~22:00

ラストオーダー:朝食 11:30、フード 21:00、ドリンク 21:30

定休日:無休

TEL:075-205-5476

面積:106.55㎡

席数:58席

メニュー例:朝食 アアルト 1,500円+税/詩人 1,600円+税、サーモンスープ 1,500円+税、シナモンロール 750円+税、ブルーベリーパイ 750円+税、コーヒー 600円+税、ビール 750円+税、ワイン 500円+税、ヘルシンキロングドリンク(2杯分) 1,200円+税