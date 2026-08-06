セガ歴代ハードが腕時計に、メガドライブ・セガサターン・ドリームキャストの予約開始

ファッションブランドのSuperGroupiesは、セガの歴代ゲーム機であるメガドライブ、セガサターン、ドリームキャストをイメージした腕時計の予約受付を5日に開始した。価格は各27,500円（税込）で、予約期間は2026年8月31日12時まで。2027年2月上旬ごろの発送が予定されている。キャラクターではなく、ゲーム機本体やコントローラーの意匠を文字盤などに取り入れたコレクションだ。

■キャラクターではなく「ハードウェア」をモチーフに

セガの歴代ゲーム機であるメガドライブ、セガサターン、ドリームキャストをイメージした3種類の腕時計が、コラボレーションファッションブランドのSuperGroupiesから登場した。価格は各27,500円（税込）で、予約期間は2026年8月5日12時から8月31日12時まで。2027年2月上旬ごろに発送される予定だ。準備数に達した場合は、期間内でも予約受付を終了する可能性がある。

これはソニック・ザ・ヘッジホッグのぬいぐるみや、『龍が如く』のロゴ入りパーカーのような、ゲームやキャラクターを前面に出したコレクションではない。SuperGroupiesは、ゲーム機本体のカートリッジスロットやディスクドア、各種ボタン、ロゴ、コントローラーのボタン配置、当時の外箱など、ハードウェアを象徴する要素を腕時計のデザインに取り入れている。

この違いは、一見するよりも重要だ。ライセンス商品ではゲームの登場人物がデザインの中心となることが多いが、今回のセガコレクションは、1990年代を中心に多くの人が実際に手に取り、家庭で遊んだゲーム機そのものに焦点を当てている。

各モデルの文字盤には、ゲーム機本体とコントローラーを想起させる意匠が盛り込まれている。メガドライブモデルにはカートリッジスロットやリセットボタン、「16-BIT」の文字、コントロールパッドなどを配置。セガサターンモデルにはロゴ、リセットボタン、パワーボタン、オープンボタン、コントロールパッドの特徴的なボタンを取り入れている。ドリームキャストモデルはディスクドア、オープンボタン、パワーボタン、コントローラーのボタンを組み合わせたデザインだ。

パッケージにも各ゲーム機へのオマージュが込められている。各腕時計は、それぞれのハードの外箱をイメージしたオリジナルBOXで届けられる。腕時計として身につけるだけでなく、パッケージとともに飾って楽しめるコレクターズアイテムにもなっている。

■セガのハードウェア史を彩る3つのゲーム機

このコレクションは、セガの家庭用ゲーム機事業における商業的な絶頂期から最終章までの軌跡をたどるものだ。

1988年10月29日に日本で発売され、1989年から北米で「Genesis」として展開されたメガドライブは、セガを代表する家庭用ゲーム機の1つだ。世界で3,000万台以上を販売し、アーケードゲームを意識したスピード感や、青いハリネズミのキャラクター「ソニック・ザ・ヘッジホッグ」などを通じて独自の存在感を確立した。

1994年11月22日に日本で発売されたセガサターンは、日立製SH-2 CPUを2基搭載し、複数の映像処理用プロセッサを備えた特徴的な構成を採用していた。2Dグラフィックスの表現力に優れていた一方、複雑なハードウェア構成から、3Dゲームの開発は容易ではなかったとされる。世界販売台数は約926万台で、日本では支持を集めたが、北米市場では苦戦した。

1998年11月27日に日本で発売されたドリームキャストは、第6世代に分類される家庭用ゲーム機の先駆けとして、PlayStation 2やニンテンドーゲームキューブより先に登場した。そして、セガが発売した最後の家庭用ゲーム機となった。

セガは2001年1月31日、ドリームキャストの生産終了と、家庭用ゲーム機のハードウェア事業から撤退してソフトウェア事業を中心とする方針への転換を発表した。ドリームキャストの世界販売台数は約913万台とされる。

セガが家庭用ゲーム機事業から撤退してから四半世紀が経過した現在、ドリームキャストは再評価されている。白くコンパクトな本体とオレンジ色の渦巻きロゴは、同機を象徴するデザインとして今も多くのファンに記憶されている。

コレクターがドリームキャストの意匠を腕にまとうことができる今回の腕時計は、そうした観点から見れば、単なるロゴ入りグッズ以上の意味を持っている。

■さりげないファンアイテムを手がけるSuperGroupies

SuperGroupiesは、アニメ、ゲーム、コミックなどの作品とコラボレーションしたファッションアイテムを展開するブランドだ。作品名やキャラクターを大きく掲げるだけでなく、作品を象徴する色やモチーフを日常使いしやすいデザインに取り入れている。

同ブランドの腕時計は、その代表的なカテゴリーの1つとなっている。過去には『キングダム ハーツ』『NieR:Automata』『ペルソナ』など、複数のゲーム作品を題材としたモデルを展開してきた。文字盤のモチーフやバンドの配色などを通じて、作品を知る人には分かる意匠をさりげなく取り入れている。

今回のセガとのコラボレーションでは、特定のゲーム作品や登場人物ではなく、ゲーム機そのものがテーマとなった。3種類のモデルからどれを選ぶかは、購入者がどの時代のセガハードに思い入れを持っているかを表す選択にもなりそうだ。

■予約期間と取扱店舗

3種類の腕時計は、SuperGroupies公式サイトのほか、アニメイト通販、ゲーマーズオンラインショップで取り扱われる。予約期間は2026年8月5日12時から8月31日12時までだが、準備数に達した場合は期間内でも受付を終了する可能性がある。

価格は各27,500円（税込）。いずれも先行予約商品で、2027年2月上旬ごろの発送が予定されている。ただし、取扱先や天候、社会情勢などの影響により、予約期間や発送時期が変更される可能性があるため、購入時には各販売サイトの最新情報を確認する必要がある。

SuperGroupies公式サイトでは、海外向け購入支援サービスのWorldShoppingを利用できる。海外から購入する場合は、商品価格に加えてサービス手数料や国際送料などが発生するため、注文画面で適用条件と総額を確認する必要がある。

■注目ポイントQ&A

●SuperGroupiesのセガ腕時計はどこで購入できますか？

SuperGroupies公式サイト、アニメイト通販、ゲーマーズオンラインショップで取り扱われます。予約期間は2026年8月31日12時までですが、準備数に達した場合は期限前に受付を終了する可能性があります。

●日本国外から購入できますか？

SuperGroupies公式サイトでは、海外向け購入支援サービスのWorldShoppingを利用できます。対象地域や配送条件、手数料、国際送料については、注文時に表示される最新情報を確認してください。

●SuperGroupiesのセガ腕時計はいくらですか？

メガドライブ、セガサターン、ドリームキャストの各モデルとも、価格は27,500円（税込）です。海外配送を利用する場合は、サービス手数料や国際送料などが別途かかります。

●なぜゲームキャラクターではなく、ゲーム機のデザインを採用したのですか？

今回のコレクションは、各ゲーム機の本体やコントローラー、当時の外箱をイメージしてデザインされています。ゲーム機そのものを題材とすることで、それぞれのハードの存在感やデザイン上の特徴を腕時計として表現しています。

●SuperGroupiesのセガ腕時計はいつ発送されますか？

2027年2月上旬ごろの発送が予定されています。ただし、取扱先や天候、社会情勢などの影響によって変更される可能性があります。

元記事: Sega’s Three Dead Consoles Are Now Wearable: SuperGroupies Watch Pre-Orders Open