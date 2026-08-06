CoD EWC 2026が開幕、FaZe Clanが「Black Ops 7」最後の2冠に挑む

「Call of Duty: Black Ops 7」の競技シーンを締めくくる最後のメジャーイベント「Esports World Cup（EWC）2026」が、フランス・パリで開幕した。8月9日までの期間中、16チームが賞金総額180万ドル（約2億8400万円）とタイトルを懸けて激突する。直近のCDLチャンピオンであるFaZe Clanが優勝候補の筆頭とみられるなか、前回王者のOpTic Gamingなどが王座を狙う。

■パリで開幕した「Black Ops 7」最後のメジャー大会

「Black Ops 7」時代における最後のメジャーイベントが、パリ・エキスポ・ポルト・ド・ヴェルサイユで開幕した。8月9日までの期間中、16のCall of Dutyチームが賞金総額180万ドル（約2億8400万円、1ドル=158円換算）とEsports World Cup（EWC）のタイトルを懸けて競い合う。3週間弱前にCDL（Call of Duty League）チャンピオンシップを制したFaZe Clanが圧倒的な優勝候補として大会に臨む一方、EWCの防衛王者であるOpTic Gamingは、ラスベガスで開催された同グランドファイナルでの敗北からの雪辱を狙っている。

Call of DutyがEWCに登場するのは3年連続となる（2024年はAtlanta FaZe、2025年はOpTic Gamingが優勝）。また、パリでの開催は今回が初となる。これは、今年初めに発生したイランの攻撃によってサウジアラビアへの国際的なアクセスが遮断されたことを受け、EWCがリヤドから緊急移転されたためだ。

グループステージは米国東部時間（ET）の本日午前9時（日本時間午後10時）に開幕し、グループAのMovistar KOI対Carolina Royal RavensがEWC 2026におけるCall of Dutyの初戦を飾った。続いて午前10時15分（日本時間午後11時15分）からは、FaZe Clan対The Pit（Last Chance Qualifier勝者）の試合が行われている。本日はさらにグループAとBの4試合が予定されており、残りのグループステージは8月7日まで、プレーオフは8月8日と9日に行われる。

■トーナメント形式と賞金配分

16チームは8チームずつ2つのグループに分かれ、GSL形式で対戦する。全試合が3ゲーム先取（BO5）で行われ、グループ内はダブルエリミネーション方式となる。2敗した時点で敗退となり、各グループの上位4チームがEWC 2026のプレーオフブラケットに進出する。

この構造は重要だ。GSL形式では1度の敗北から立て直すチャンスが与えられるが、ダブルエリミネーションの設計上、上位シードのチームが順当に勝ち上がりやすくなっている。9位から12位の予選枠で出場するCDLチーム（Carolina Royal Ravens、Boston Breach、Vancouver Surge、Cloud9）は、プレーオフに進出するだけでも、CDLシーズン全体で自らを上回る成績を残したチームを2つ倒さなければならないという構造的な課題に直面する。実質的に、タイトル争いに絡めるのは5から6チームに限られるとみられる。

グループステージ終了後、フォーマットはシングルエリミネーションに移行する。準々決勝と準決勝は4ゲーム先取（BO7）、日曜日のグランドファイナルは5ゲーム先取（BO9）で行われる。

賞金の傾斜は急激だ。優勝チームは60万ドル（約9480万円）と、EWC 2026の単一タイトルとしては最高となるEWCクラブ選手権ポイント1,000点を獲得する。準優勝は32万ドル（約5056万円）、3位は21万ドル（約3318万円）、4位は13万ドル（約2054万円）となっている。準々決勝敗退（7万5000ドル／約1185万円）と準決勝進出（13万ドル）の間だけでも5万5000ドル（約869万円）の差があり、週末にかけて各試合のプレッシャーは高まっていく。

■注目チーム：FaZe ClanとOpTic Gaming

FaZe Clanは、オッズ6/4（暗黙の勝率約40%）でEWC 2026の明確な優勝候補筆頭とされている。

3週間前、同チームはラスベガスで開催されたCDLチャンピオンシップのグランドファイナルでOpTic Texasに5-2で勝利し、5年ぶりの優勝を果たした。この大会中、MVPに輝いたChris "Simp" Lehr選手は19マップで1.11のK/D比を記録し、継続的なプレッシャーをかけてDrazah、Abuzah、04の各選手が活かせるチャンスを作り出した。この勝利により、Simp選手は自身3つ目のCDLチャンピオンリングを獲得し、OpTic Gaming以外の選手として初めてこの記録に到達した。

彼らのEWC 2026の初戦は、7月31日から8月2日にかけてパリで開催されたLast Chance Qualifier（LCQ）を勝ち抜いたヨーロッパのロスター、The Pitとの対戦となる。LCQではスコットランドのBen "Mythix" McKenna選手が注目を集めたが、FaZeが順当に勝ち進むと強く予想されている。真の試練は、グループブラケットの後半でCDLのライバルと対戦する際に訪れるだろう。

FaZeに関する唯一の懸念は、大会疲労だ。メジャー大会の優勝チームが、直後の大会で低調なパフォーマンスに終わることは過去にも記録されており、今回のパリ大会は前回の優勝から間を置かずに開催される。

一方、OpTic Gamingは防衛王者としてパリに乗り込み、オッズ2/1（暗黙の勝率33%）で2番手につけている。

2025年のEWCタイトルは、OpTic復活のシーズンの最後にもたらされた。Shotzzy選手とMercules選手がチームを牽引し、グランドファイナルでVancouver Surgeを4-0で一蹴。Shotzzy選手が大会MVPを獲得する圧倒的なパフォーマンスを見せた。同じロスターは2026年のCDLでも最も安定した強さを誇り、シーズンを通してすべてのメジャー大会のグランドファイナルに進出している。

OpTicがEWCで単なる実績以上の脅威となる理由は、Anthony "Shotzzy" Cuevas-Castro選手が、対戦相手がリアルタイムで予測できないようなポジショニングから優位性を生み出す能力を持っているからだ。彼は3度のCDLワールドチャンピオン（2020年、2024年、2025年）、2018年のHaloワールドチャンピオンであり、複数回の大会MVPを獲得している。彼の一型にはまらないアプローチは、2シーズン連続でOpTicのアイデンティティを決定づける特徴となっている。

■ダークホースと地元パリの注目チーム

FaZeが勢いで勝り、OpTicが王者としての守備力をもたらすなら、100 Thievesは今大会で最も予測不可能なワイルドカードだ。CDLではLos Angeles Thievesとして活動する同ロスターのオッズは9/4であり、直近のメジャー大会の結果から想像されるよりも優勝候補に近い位置づけとなっている。

CDL Major 3のチャンピオンである100 Thievesは、CDLチャンピオンシップでは最下位タイで敗退し、Paco "HyDra" Rusiewiez選手とTyler "aBeZy" Pharris選手は9マップで0.94のK/D比に終わった。彼らをEWCで支持する根拠は、現在の調子ではなく潜在能力の高さにある。HyDra選手とaBeZy選手がともに限界まで実力を発揮したとき、彼らはプロのCoD界で最も爆発力のあるキル能力を持つコンビとなる。

特にHyDra選手にとって、パリでのプレーは、eスポーツ界で最も熱狂的な地元ファンの前でプレーすることを意味する。このフランスの天才プレイヤーは、フランスの観客の前で大舞台に強いことが記録されており、これは数字には表れない無形の強みだ。

さらにオッズが低いチームのなかでも、2つのチームは注視に値する。

リヤドを代表するTeam Falconsは、CDL Champsで同組織のLAN大会最高成績となる3位に入賞し、オッズ8/1で大会に臨む。この躍進の原動力となったのは、主にルーキーのMohammed "Alluka" Bindal選手だ。彼は大会を通じて1.12のK/Dを記録し、過去のChampsに出場したFalconsにはなかったキル能力をチームにもたらした。Cellium選手の経験とAlluka選手のエネルギーにより、このロスターは確かな勝利の方程式を手にしている。

Gentle Matesは、パリの観客が最も待ち望んでいるチームだ。CDLではParis Gentle Matesとして活動するこのフランスの組織は、2026年のCDL Major 1で優勝し、CDL Champsで4位に入賞したことで、今大会で最も魅力的な地元のストーリーを生み出している。もし出場チームのなかで、観客のエネルギーを競技のパフォーマンスに変換する方法を知っているチームがあるとすれば、それは自身の都市でプレーするパリのロスターだろう。オッズではトップ3圏外に位置しているが、EWCの出場チームのなかで最も感情に訴えかける番狂わせの候補と言える。

■本日のスケジュール（米国東部時間／日本時間）

グループA

Movistar KOI vs. Carolina Royal Ravens — 午前9時（日本時間午後10時）※進行中

FaZe Clan vs. The Pit — 午前10時15分（日本時間午後11時15分）※進行中

G2 Esports vs. Cloud9 — 午前11時30分（日本時間翌午前0時30分）

Gentle Mates vs. OMiT — 午後12時45分（日本時間翌午前1時45分）

グループB

OpTic Gaming vs. Team WaR — 午後2時（日本時間翌午前3時）

100 Thieves vs. Boston Breach — 午後3時15分（日本時間翌午前4時15分）

グループBの残りの試合（Team Heretics vs. Vancouver Surge、Team Falcons vs. Project Notorious）は、8月6日午前9時（日本時間午後10時）から予定されている。

■「Black Ops 7」競技シーンの終幕

このトーナメントは、ひとつの区切りとなる。8月9日にEWC 2026が閉幕すると同時に「Black Ops 7」のプロ競技時代は終わりを告げ、競技カレンダーは「Modern Warfare 4」へと移行する。パリで起こるすべての出来事が、Black Ops 7の歴史的記録の最終ページとなる。

FaZeが連覇を果たせば、CDLチャンピオンシップとEWCのタイトルを立て続けに獲得し、同じ月に連続してメジャータイトルを獲得してBO7時代を締めくくるという歴史的な偉業となる。OpTicが王座を奪還すれば、今シーズンのグランドファイナル進出が、プレッシャーに弱い単なる才能の集まりではなく、真のチャンピオンレベルの実行力によるものだという彼らの主張を裏付けることになる。そして、Gentle Matesが地元のファンの前で快進撃を見せれば、それは全く別の特別な物語となるだろう。

16チームが競い合うなか、日曜日のグランドファイナルへの現実的な道筋を持っているのは5から6チームだ。また、EWCのクラブ選手権も並行して進行している。EWC優勝チームに与えられる60万ドルの賞金には1,000ポイントのクラブ選手権ポイントが伴う。これは、Team Falconsのような複数タイトルに参戦する組織にとって、賞金総額3000万ドル（約47億4000万円）の分配を左右するクラブ選手権の総合順位に直結する重要な要素となる。

大会の模様は、5日間のトーナメント期間中、Call of Duty LeagueおよびEsports World Cupの公式YouTubeおよびTwitchチャンネルでライブ配信される。

■注目ポイントQ&A

●EWC 2026の「Black Ops 7」の賞金内訳はどうなっていますか？

16チームに対する賞金総額は180万ドルです。優勝チームは60万ドルとクラブ選手権ポイント1,000点を獲得します。2位は32万ドル、3位は21万ドル、4位は13万ドルです。5位から8位のチームはそれぞれ7万5000ドルを受け取ります。グループステージで敗退したチーム（9位から12位）は各4万ドル、13位から16位は各2万ドルを獲得します。

●EWC 2026 Call of Dutyの優勝候補はどこですか？

2026年のCDLチャンピオンシップのタイトルを背景に、FaZe Clanがオッズ6/4（暗黙の勝率約40%）で明確な優勝候補の筆頭とみられています。防衛王者であるOpTic Gamingが2/1で続き、100 Thievesが9/4で僅差につけています。オッズが低めのチームのなかでは、CDL Champsで3位に入ったTeam Falcons（8/1）が最も有力な番狂わせの候補とされています。

●EWC 2026 Call of Dutyトーナメントはどのような形式で行われますか？

16チームが8チームずつ2つのグループに分かれ、GSLダブルエリミネーション形式で対戦します。全試合が3ゲーム先取（BO5）です。グループ内で2敗すると敗退となり、各グループの上位4チームが週末のプレーオフに進出します。プレーオフブラケットはシングルエリミネーション方式で、準決勝までは4ゲーム先取（BO7）、8月9日（日）のグランドファイナルは5ゲーム先取（BO9）で行われます。

●EWC 2026の「Black Ops 7」はどこで視聴できますか？

全試合がCall of Duty Leagueの公式YouTubeおよびTwitchチャンネル、ならびにEsports World CupのYouTubeおよびTikTokアカウントでライブ配信されます。地域の放送パートナーを通じて多言語での視聴も可能です。詳細なスケジュールとライブ配信のリンクは、Esports World Cupの公式サイトで確認できます。

元記事: FaZe Clan Enters Call of Duty EWC 2026 as CDL Champions Chasing Black Ops 7’s Final Double