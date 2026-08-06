*07:59JST 米国株式市場はまちまち、ハイテクが重し

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（5日）

AUG5

Ｏ 65535（ドル建て）

Ｈ 66845

Ｌ 65535

Ｃ 65770 大証比+285（イブニング比+30）

Vol 3894



AUG5

Ｏ 65490（円建て）

Ｈ 66805

Ｌ 65490

Ｃ 65740 大証比+255（イブニング比+0）

Vol 22615

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（5日）

ADR市場では、対東証比較（1ドル157.69円換算）で、ユニ・チャーム＜8058＞、東

京エレクトロン＜8031＞、小松製作所＜6301＞などが下落し、全般売り優勢。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値

比

7203 (TM.N) アイシン精機 14.27 0.00 2250 4

8

8306 (MUFG.N) 三井住友トラHD 5.21 0.06 4108 244

7

8035 (TOELY) 住友商事 10.87 0.21 1714 -6.

5

6758 (SONY.N) TDK 19.70 -0.17 3106 -4

4

9432 (NTTYY) KDDI 18.05 -0.13 2846 -10.

5

8058 (MTSUY) ユニ・チャーム 2.85 -0.28 899 -76.

9

6501 (HTHIY) 日立製作所 34.65 -0.27 5464 -1

2

9983 (FRCOY) ソフトバンクG 18.09 0.26 5705 -25

3

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 -2.42 4860 15

5

4063 (SHECY) 信越化学工業 19.31 0.05 6090 -7

3

8001 (ITOCY) 丸紅 30.57 -1.15 482 -

4

8316 (SMFG.N) みずほFG 10.70 0.36 8436 -3

4

8031 (MITSY) 東京エレク 182.00 -6.50 57399 -115

1

6098 (RCRUY) リクルートHD 16.00 0.00 12615 -10

5

4568 (DSNKY) 第一三共 16.39 0.39 2585

0

9433 (KDDIY) 関西電力 7.43 -0.18 2343 1.

5

7974 (NTDOY) 伊藤忠商事 12.45 -0.18 982 -996.

5

8766 (TKOMY) 三井不動産 28.10 -0.20 1477 -4.

5

7267 (HMC.N) スズキ 48.42 -0.32 1909 -1

7

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 21.59 -0.02 6809 -1

6

6902 (DNZOY) ファナック 20.46 -0.13 6453 -

7

4519 (CHGCY) 中外製薬 20.90 -0.30 6591 -9

7

4661 (OLCLY) オリエンランド 18.16 -0.67 2864 3.

5

8411 (MFG.N) オリックス 41.31 1.07 6514 -3

3

6367 (DKILY) ダイキン工業 14.03 -0.08 22124 -14

1

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 16.73 0.17 5276

7

7741 (HOCPY) キヤノン 28.23 -0.05 4452 -

7

6503 (MIELY) 三菱電機 73.78 0.80 5817 -3

1

6981 (MRAAY) 日東電工 21.56 -0.17 3400 -2

0

7751 (CAJPY) 任天堂 11.74 -0.33 7405 -2

3

6273 (SMCAY) SMC 24.00 0.04 75691 -9

9

7182 (JPPTY) 日産自動車 4.20 0.04 331 1.

3

6146 (DSCSY) ディスコ 39.70 -0.30 62603 -113

7

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 12.59 -0.29 1985 -

5

8053 (SSUMY) 三菱商事 29.36 -0.83 4630 -1

1

6702 (FJTSY) 富士通 22.03 0.10 3474 -

9

5108 (BRDCY) ブリヂストン 12.35 0.01 3895 -2

5

6178 (JPPHY) 日本郵政 16.58 3.51 2615 25

8

8002 (MARUY) 三井物産 597.12 -19.45 4708

8

6723 (RNECY) ルネサス 11.77 -1.02 3712 -10

1

6954 (FANUY) 京セラ 24.35 0.32 3840 -2

6

8725 (MSADY) 第一生命HD 24.16 0.21 1905 -8.

5

8801 (MTSFY) 三菱地所 23.86 0.06 3762 -2

2

6301 (KMTUY) 小松製作所 45.15 0.73 7120 -3

7

4901 (FUJIY) 富士フイルム 12.06 0.17 3803 -2

5

6594 (NJDCY) 日本電産 4.06 -0.14 2561 -22

4

6857 (ATEYY) シスメックス 10.24 0.06 1614 -12.

5

4543 (TRUMY) テルモ 14.45 -0.30 2279 -

9

8591 (IX.N) 大和証券G本社 11.45 0.11 1806 -

5

（時価総額上位50位、1ドル157.69円換

算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（5日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）6178 (JPPHY) 日本郵政 16.58 2615 258

10.95

4911 (SSDOY) 資生堂 22.90 3611 342 10.4

6

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（5日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）6594 (NJDCY) 日本電産 4.06 2561 -224

-8.04

8058 (MTSUY) ユニ・チャーム 2.85 899 -76.9 -7.8

8



「米国株式市場概況」（5日）

ＮＹＤＯＷ

終値：54349.12 前日比：263.24

始値：54266.12 高値：54744.33 安値：54266.12

年初来高値：54349.12 年初来安値：45166.64

前年最高値：45014.04 前年最安値：37266.67

Ｎａｓｄａｑ

終値：26363.44 前日比：-221.55

始値：26698.02 高値：26739.00 安値：26348.51

年初来高値：27093.90 年初来安値：20794.64

前年最高値：20173.89 前年最安値：14510.30

Ｓ＆Ｐ５００

終値：7723.55 前日比：-12.97

始値：7771.62 高値：7793.68 安値：7720.17

年初来高値：7736.52 年初来安値：6343.72

前年最高値：4783.35 前年最安値：3808.10

米30年国債 5.169％ 米10年国債 4.613％

米国株式市場はまちまち。ダウ平均は263.24ドル高の54349.12ドル、ナスダックは2

21.55ポイント安の26363.44で取引を終了した。

主要企業の好決算や対イラン和平合意期待に、寄り付き後、上昇。根強い利上げ観

測に長期金利が上昇したほか、航空宇宙・宇宙技術会社スペース・エクスプロレー

ション・テクノロジーズ（SPCX）や半導体メーカーのアドバンスト・マイクロ・デ

バイセズ（AMD）が重しとなりナスダックは下落に転じた。ダウは終盤にかけ失速も

連日過去最高値を更新し、まちまちで終了。セクター別では消費者サービスが上昇

した一方、エネルギーが下落した。

製薬会社のイーライ・リリー（LLY）は第2四半期決算で糖尿病治療薬「マンジャ

ロ」や肥満治療薬「ゼップバウンド」の売り上げが予想を上回り、通期見通しを引

き上げ、上昇。エンターテインメントのウォルト・ディズニー・カンパニー（DIS）

はストリーミングやテーマパークの売り上げが好調で第3四半期の調整後1株当たり

利益見通しが予想を上回り、上昇。ハンバーガーショップ・チェーン運営のシェイ

クシャック（SHAK）は物言う投資家のスターボードが株価の過小評価を理由に同社

株を購入していることを明らかにし、上昇。

半導体のエヌビディア（NVDA）はスペース・エクスプロレーション・テクノロジー

ズ（SPCX）の最高経営責任者（CEO）マスク氏が人工知能（AI）のデータセンター投

資で、半導体を「今後エヌビディア製品独占で採用する」と述べ、買われた。スペ

ース・エクスプロレーション・テクノロジーズ（SPCX）は上場後初となる決算で、

内容が予想を下回り、大幅安。検索グーグルを運営するアルファベット（GOOG）は

人工知能（AI）チーフサイエンティストの辞任など、人事再編が警戒され、下落。

デジタル・ソリューション・プロバイダーのウエスタンデジタル（WDC）は取引終了

後に決算を発表。1株当たり利益が予想を上回ったが、見通しが予想に満たず、時間

外取引で売られている。フラッシュメモリー半導体メーカーのサンディスク（SND

K）は、第4四半期の調整後1株当たり利益が予想を上回ったが、第1四半期の見通し

が予想を下回り、時間外取引で売りが先行。



（Horiko Capital Management LLC）《YY》