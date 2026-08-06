Arent、アルゼンチンのCIARと戦略提携、PlantStream事業を拡大

■3Dモデリングや基本設計、地域サポートを一体提供

Arent<5254>(東証グロース)は8月5日、アルゼンチンのエンジニアリング企業CIARと戦略的パートナーシップ契約を締結したと発表した。Arentと千代田化工建設が共同開発したAI搭載3D CAD「PlantStream」の同国での事業拡大を進める。

PlantStreamのプラントレイアウト自動化技術と、CIARが30年以上にわたり蓄積したエネルギー・産業分野の知見や地域での実績を組み合わせる。CIARは同製品を活用した3Dモデリング、FEED(基本設計)レベルのサービス、PoC(概念実証)を提供するほか、地域トレーニング・サポートセンターとして顧客支援を担う。

また、PlantStreamをCIARのBIMを活用したデジタルエンジニアリング業務に統合し、設計の生産性や精度を高め、プロジェクトのリードタイム短縮を図る。当初はアルゼンチン市場を中心に展開し、将来はメキシコ、中米、その他の南米諸国、カリブ地域への協業拡大も視野に入れる。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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